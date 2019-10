Unión perdió otra vez de local

Todo lo que suma de visitante, Unión no puede consolidarlo en su cancha. Ayer perdió 1 a 0 ante Crucero del Norte, por la sexta fecha de la Zona A del Federal A. Recordemos que hace dos semanas había caído ante Boca Unidos de Corrientes. El único gol lo convirtió Francisco De Souza a los 44 minutos del primer tiempo, en un partido arbitrado por Guillermo Gonzalez (Resistencia). En la próxima fecha, el Bicho Verde quedará libre.Unión formó con Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonathan Paiz, Damián Arnold y Gastón Prono (Gonzalo Blanco); Martín Rodríguez, Mateo Castellano, Álvaro Aguirre (José Ayala Pacheco) y Lucas Vera Piris; Diego López (Santiago Stelcaldo); Matías Zbrun. DT: Marcelo Milanese.Crucero del Norte lo hizo con Marcos Argüello; Emanuel Urquiza, Rodrigo Acosta Ferreira (Rodrigo Ramírez), Cristian Sain y Agustín Bellone; Francisco De Souza, Facundo Tello (Miguel Comes), Nicolás Fassino y Rodrigo Bareiro; Pablo Motta (Richard Rodríguez) y Axel Vallejos. DT: Sandro Bárbaro.Los demás resultados fueron: Sp. Belgrano de San Francisco 2 - Chaco For Ever 1; Gimnasia de Concepción del Uruguay 1 - Boca Unidos 2; Juventud de Gualeguaychú 1 - Güemes de Santiago del Estero 2; Defensores de Villa Ramallo 0 - Douglas Haig de Pergamino 1 y Sarmiento de Resistencia 0 - Sp. Las Parejas 0.Güemes 13 puntos; Boca Unidos 11; DEPRO y Douglas Haig 10; Sarmiento 9; Chaco For Ever, Unión, Sp. Belgrano 8.