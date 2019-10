Cuando se decidió llevar a cabo la intervención en la Avenida Luis Fanti y Suipacha, de lo único que se hablaba era de la rotonda y no de la obra en su totalidad. Actualmente sólo restan algunos detalles para la culminación y la refuncionalización en toda su extensión.“La rotonda es uno de los lugares que hemos intervenido sobre Luis Fanti , la Ruta 34 y Bulevar Yrigoyen y es tal vez el elemento más representativo de las obras que se llevaron a cabo y se complementa también a futuro con la utilización de los nuevos semáforos de Corrientes e Ituzaingó. Lo que vemos por ahora es que toda esta intervención está trabajando de manera parcial pero hoy y a pesar de algunos detalles que faltan la rotonda está en pleno funcionamiento y por lo que nos llega de opinión de los usuarios, se gana en tiempo y en comodidad, ya que permite doblar en U que antes no se podía. Lo que entiendo es que la refuncionalización de Fanti está cumpliendo su propósito”, señaló el Ing. Carlos Maina.En tanto la funcionalidad de la rotonda está asociada con las dos nuevas semaforizaciones y con la prohibición de los giros a la izquierda, ya que solamente se va a poder girar a la izquierda para entrar por Corrientes a barrio Juan de Garay, el Ilolay y por Ituzaingó a barrio San Martín. Además esta obra se complementará en algunas semanas con cambios en el sentido de algunas calles del barrio Ilolay, como es el caso de Sacripanti que va a quedar con un único sentido de norte a sur y para retornar se va a usar Quiroz de sur a norte.El Secretario de Desarrollo urbano al referirse a la coyuntura y a los problemas en su área particular por tema cotizaciones y presupuestos, señaló: “muchas de las intervenciones que se llevan a cabo en esta obra, como por ejemplo los semáforos y la pintura están íntimamente asociadas a la variación del dólar. Tal es así que este proyecto lo hicimos el año pasado con un dólar a 15 pesos y hoy lo estamos ejecutando con un dólar a 60. Por suerte las previsiones presupuestarias y no tuvimos que hacer modificaciones, se hizo más despacio y lo que está claro es que este proceso inflacionario en la parte de obras impacta de lleno”, manifestó.Las mejoras proyectadas con esta obra consistieron en simplificar los cruces y diluir el principal problema de giro a la izquierda, determinando tres intersecciones, las más adecuadas para posibilitar los giros.Cuando se decidió la intervención de Luis Fanti se pensó en que esta arteria se constituía en una barrera peligrosa de cruzar, ya que es una de las dos avenidas de mayor accidentología que hay en la ciudad, junto a bulevar Santa Fe.El objetivo con la refuncionalización prácticamente finalizada, es reducir la peligrosidad del tránsito, los accidentes y sobre todo, las muertes.Diariamente transitan por esta avenida, alrededor de 30 mil personas, desde el Oeste al Este de la ciudad y viceversa. Y se canaliza también uno de los ingresos principales de la región, lo que la convierte en conflictiva.“El proyecto es multidisciplinario e intervinieron distintas Secretarías, hoy estamos convencidos que se logrará cumplir el objetivo de mejorar la circulación y generar más seguridad vial allí”, analizó Maina.