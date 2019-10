Píldoras Políticas

EL VASCO ACCIDENTADOUna motocicleta destrozada y la intervención de la Policía de la Ciudad fue el resultado de un accidente automovilístico generado esta semana en pleno centro porteño, que podría ser uno más, pero que en este caso tuvo al diputado José Ignacio De Mendiguren como uno de los involucrados.El hecho ocurrió a mediados de esta semana en la intersección de la Avenida del Libertador y Rodríguez Peña, en el coqueto barrio de Recoleta.Cerca de ese lugar tiene sus oficinas el Frente Renovador, partido al que pertenece "El Vasco", a quien se lo vio junto a un agente de seguridad que tomaba los datos luego del accidente, según se puede apreciar en las fotos que llegaron a las manos de esta sección.GIRA DE REENCUENTROLa Mancha de Rolando, la banda más "K" de todo el rock nacional, prepara su vuelta a los primeros planos, quizás animada por los resultados de las PASO.Luego de cuatro años de ostracismo y shows de poca relevancia en comparación con los de otras épocas, la agrupación liderada por Manuel Quieto que hasta solía tener como guitarrista invitado al ex vicepresidente Amado Boudou, hoy detenido, prepara un regreso a lo grande y para eso contrató a dos de los productores top del rock argentino, Alfredo Toth y Pablo Guyot, con quienes está terminando de grabar un nuevo disco. El trabajo verá la luz el mes próximo, luego de las elecciones del 27 de octubre.Y la idea del grupo es presentarlo a partir de diciembre cuando, suponen, otro gobierno estará instalado en la Casa Rosada.CAFIERO DE LA CASA STARKEl dirigente peronista Santiago Cafiero, que suena para jefe de Gabinete en un potencial gobierno del Frente de Todos, se comparó con un entrañable personaje de la popular serie Game of Thrones al cargar en sus brazos a un niño durante la peregrinación a la Basílica de Luján."Soy Hodor", tuiteó quien es la mano derecha del candidato presidencial Alberto Fernández. El personaje con el que se parangonaba Cafiero era un corpulento sirviente de la Casa Stark, con un evidente retraso mental, que se caracterizaba por su incondicional lealtad.En algunos episodios tuvo a su cuidado al inválido joven Bran Stark, a quien transportó en sus hombros en su viaje más allá del Muro y lo protegió del acecho de los Salvajes.ESPECTADOR SORPRESA Y OVACIONEn la última función del espectáculo "Proyecto Bisman", de los humoristas K Pedro Rosemblat y Martín Rechimuzzi, hubo un invitado que ingresó por sorpresa en el Teatro ND Ateneo.Cuando el público se percató de que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, había tomado asiento en el palco del recinto, estalló en aplausos y con los dedos en "V" activó el coro "Vamos a Volver", icónico de la militancia kirchnerista.Estupefactos arriba del escenario, Rosemblat y Rechimuzzi pidieron un fuerte aplauso para el ex jefe de Gabinete, quien después pasó a saludarlos a los camarines del teatro.Fernández asistió al espectáculo acompañado por su mujer Fabiola Yañez y por la dirigente peronista platense Victoria Tolosa Paz.