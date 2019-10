Gracias a LA OPINION Online el perrito ya está en su casa

En la edición de la víspera, desde las páginas de este Diario y en LA OPINION Online, la versión digital de este medio de comunicación, se dio a conocer que: “Buscan al dueño de un perro hallado en la calle”.La información -como dijimos- fue subida a nuestro portal en internet, y la rápida respuesta no hizo menos que sorprendernos gratamente a todos quienes hacemos este Diario.El dueño del perro extraviado y hallado en Av. Santa Fe al 800 -que se encontraba en la base del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional V de Policía, en Santa Fe y Salta-; apareció rápidamente reclamando a su mejor amigo después de haber visto su foto en LA OPINION Online.Así, el can que "por poco no fue atropellado por varios vehículos" y que tenía colocado un collar de color rojo y una manta azul, ya está de nuevo con su familia; y todos quienes trabajamos para LA OPINION y su portal en internet, no podemos menos que sentirnos orgullosos por el rápido resultado obtenido, ya que a las pocas horas de la publicación, el cariñoso perrito se encontraba nuevamente descansando en la seguridad del hogar que lo tiene como parte de esa familia.Es una pequeña historia local que gratifica sobradamente a quienes formamos parte de este medio de comunicación y que queríamos compartirla con nuestros lectores.