El Intendente se reunió con atletas de Carcabuey

Dos atletas de Carcabuey (España) participaron de un intercambio deportivo y cultural en Rafaela, en el marco del hermanamiento que existe entre ambas ciudades. El intendente Luis Castellano recibió a las chicas, María del Rosario Torres y Julieta Giovanini, quienes les contaron cómo fue su experiencia y su mirada acerca del deporte rafaelino.María del Rosario Torres, por su parte, dijo que "yo hago lanzamiento de martillo y tengo 53 metros de marca. Mi experiencia en Rafaela está siendo muy intensa en todos los niveles. A mí me está aportando mucho a nivel deportivo y personal. Estamos teniendo una agenda con muchas instituciones, colegios, universidades".También comentó que tuvieron la oportunidad de entrenar con el Club Rafaelino de Atletismo y Servicios Sociales y Deportivos (CRAS): "Al llegar lo que más me sorprendió es que con los pocos recursos que tienen, se advierte una calidad deportiva increíble, con marcas que en España les serviría para estar en los mejores clubes de atletismo. Lo que más me gusta es que teniendo aspectos en contra, nunca les falta la ilusión, las ganas y una sonrisa para entrenar".Además, expresó su intención de "sentar las bases de un intercambio a la inversa, para que vengan atletas de Rafaela a Carcabuey y los vamos a recibir de la misma forma".Julieta Giovanini manifestó que el deporte en el que se especializa es el lanzamiento de bala y "tengo doce metros. Nací aquí en Rafaela, me fui a España con tres años, vengo de intercambio con atletas del CRAS y estoy muy contenta". "Me estoy sintiendo muy bien, está siendo todo muy acogedor y familiar. Vi que Rafaela está muy bonita y ha cambiado porque había venido cuando tenía 9 años. Estoy muy contenta por cómo me están recibiendo y tratando", agregó.Rocío Donet, es atleta del CRAS y una de las jóvenes que recibió en su casa a las deportistas españolas: "Es una experiencia muy grata y agradable, las estábamos esperando con muchas ganas de poder conversar y compartir ideas y cuestiones que tienen que ver con la vida profesional de cada uno. Yo soy profesora de Educación Física y es intercambiar con otras profesiones y culturas".Sofía Kloster, también es atleta del CRAS y recibió en su hogar a otra de las chicas: "Yo estoy alojando a María y es una experiencia muy grata poder recibirlos y es la primera vez que se nos da un intercambio".Las intercambistas participaron de una nutrida agenda de actividades en nuestra ciudad en donde pudieron conocer diversas instituciones como la Universidad Nacional de Rafaela, el CRAS, el Centro de Educación Física, entre otros. Además, intercambiaron miradas acerca del deporte con el equipo de la Subsecretaría de Deportes del municipio, recorrieron lugares históricos de Rafaela y compartieron una clase de Atletismo en los Barrios."Como intercambio fue muy positivo, fue el primero a nivel internacional del cual formé parte y se genera un vínculo en donde está la posibilidad para que el año próximo, deportistas de Rafaela puedan ir a capacitarse a España. Esto nos permite abrir muchas puertas", expresó el subsecretario de Deportes, Leo Crosetti.