Ataliva, campeón en la Norte

Independiente de Ataliva superó 3-1 a Argentino de Vila como visitante, en uno de los juegos de la séptima fecha del Clausura de la Zona Norte, y a dos capítulos del final se aseguró el título. Los Diablos Rojos son campeones y pelearán por el tan ansiado ascenso a la Primera A.En la Zona Sur, aún no hay definición pero Josefina aprovechó que Bochazo quedó libre y con su triunfo por 4-3 vs Santa Clara, quedó como único líder.Zenón Pereyra 1 vs San Martín 2, Dep. Josefina 4 vs Sp. Santa Clara 3, Atlético Esmeralda 0 vs Sp. Libertad E.C. 2, La Hidráulica 5 vs Atlético María Juana 1.Josefina 16, puntos; Bochazo 14, Santa Clara 10; La Hidráulica 9; Angélica 8; Libertad Estación Clucellas 6; Esmeralda 4; Zenón Pereyra 4.Libertad E.C. vs La Hidráulica, San Martín vs Atlético Esmeralda, Sp. Santa Clara vs Zenón Pereyra, Bochazo vs Dep. Josefina. Libre: Atlético María Juana.Moreno de Lehmann 3 vs Independiente San Cristóbal 4, Dep. Aldao 1 vs Dep. Bella Italia 1, Sp. Roca 4 vs Tiro Federal de Moisés Ville 0, Arg. Vila 1 vs Independiente Ataliva 3.Ind. Ataliva 19, puntos; Roca 10; Arg. Humberto 10; Moreno 9; Vila 8; Bella Italia 8; San Cristóbal 7; Tiro Federal 4; Aldao 1.Tiro Federal vs Arg. Vila, Dep. Bella Italia vs Sp. Roca, Indep. San Cristóbal vs Dep. Aldao, Arg. Humberto vs Moreno de Lehmann. Libre: Ind. Ataliva.Juventud Unida de la Villa San José derrotó 2-1 a Belgrano de San Antonio y de esta forma se clasificó a la final del Absoluto de la Primera C liguista. El otro finalista es Sportivo Aureliense, que en tiempo adicionado le ganó 2-1 a San Isidro de Egusquiza.Ahora, la ‘Juve’ y el CASI jugarán la finalísima, la semana próxima, para definir el título de campeón Absoluto 2019.En Reserva clasificaron a la definición Susana y Aureliense.