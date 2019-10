En la Zona de la Crema, empates

En la jornada de ayer tuvo continuidad la fecha 8 de la Primera Nacional y en la Zona B, donde se encuentra Atlético de Rafaela, no hubo ganadores.San Martín de Tucumán y Defensores de Belgrano igualaron sin goles, resultado que no les permitió acercarse al líder Sarmiento de Junín.En el estadio del "Ciruja", el "Dragón" se llevó un punto y ambos se mantienen a cinco y seis unidades del "Verde" bonaerense, respectivamente.Pero no fue el único 0 a 0 de la jornada, ya que Gimnasia y Esgrima de Jujuy y All Boys tampoco pudieron quebrar el marcador en la provincia del norte del país. Ambos continúan sin levantar cabeza, el "Lobo" con sólo nueve puntos y el "Albo" con seis.Por el lado de la Zona A, Estudiantes de Buenos Aires se reencontró ayer con la victoria al imponerse por 2 a 0 sobre Independiente Rivadavia, en Mendoza, resultado que le permitió recuperar el liderazgo.El elenco de Caseros, que había caído la fecha pasada como local de Platense (1-2) tras una racha de siete victorias al hilo, se trajo los tres puntos de tierras cuyanas gracias a los goles de Paolo Impini y Emiliano López, uno por tiempo.Con este resultado, volvió al primer lugar de la tabla de posiciones de su zona, con 21 puntos, dos más que Atlanta.En otros partidos: Deportivo Morón 1 (Esteban Ciaccheri) - Barracas Central 0, Temperley 0 - Agropecuario 0.15:35 Nueva Chicago-Mitre de Santiago del Estero (TV), 21:05 Ferro-Alvarado (Mar del Plata) (TV).15:30 Deportivo Riestra-Gimnasia de Mendoza. Postergado: Almagro-Tigre.