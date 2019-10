Ordenaron detener nuevamente al exjefe policial Hugo Tognoli

Una semana después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara la condena a 6 años de prisión dictada en octubre de 2015 al ex jefe de policía Hugo Damián Tognoli por encubrir a un narcotraficante santafesino, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de la capital provincial ordenó su detención para el cumplimiento de la pena.La medida sorprendió no sólo al entorno del comisario retirado sino también a su abogado, Néstor Oroño, quien dijo a este diario que la resolución le parece "un verdadero disparate jurídico" en sus fundamentos.Es que Tognoli ya pasó bajo prisión preventiva 5 años y 3 meses en el marco de la causa que se llevó adelante en los Tribunales Federales de Rosario y por la cual el año pasado, después de un extenso juicio oral y público, fue absuelto por el beneficio de la duda. En ese sentido, Oroño explicó que "de computarse el período que mi cliente pasó detenido no debería volver a prisión ya que el tiempo cumplido excede el de cualquier reo que pueda acceder a los beneficios de la ley", publicó La Capital de Rosario.El mismo abogado, quien fue notificado la tarde del viernes de la medida judicial, recordó que el 23 de octubre de 2018, tras el juicio realizado en Rosario y en el cual Tognoli fue absuelto, "se presentó ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe el pedido de computo provisional de la pena y que se tome en cuenta para el cumplimiento de la condena el período de prisión preventiva cumplido por la causa de Rosario. Sin embargo los jueces no lo hicieron y ahora salen con esta resolución ilógica".Tras cuatro años de incidente judiciales, el martes 24 de septiembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fernando Rosenkrantz, rechazó "por inadmisible" el recurso extraordinario de queja elevado por la defensa de Tognoli hace un año tras la confirmación de la pena por parte de la Cámara de Casación Penal.Ese dictamen de Casación fue dictado veinte días después de que Tognoli fuera absuelto por el beneficio de la duda por el Tribunal Oral Federal de Rosario en una causa en la cual fue acusado de ser parte de una "empresa criminal conjunta" con narcotraficantes del sur provincial.Para el Tribunal Oral Federal de Santa Fe sólo queda que su par de Rosario haga una evaluación del tiempo de pena cumplida en forma preventiva (que contempla dos días de prisión como uno de reclusión) y entonces sí, quizás, Tognoli recupere la libertad definitivamente más allá de los entuertos que la propia Justicia comete.