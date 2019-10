10 Años de prisión por abusar de tres niñas

Un hombre de 41 años identificado como Gerardo Daniel Bárzola fue condenado a 10 años de prisión por ser autor de delitos contra la integridad sexual de tres menores de edad, cometidos en la localidad de Carlos Pellegrini (departamento San Martín).La sentencia fue resuelta por unanimidad por el tribunal compuesto por los jueces Pablo Ruiz Staiger (presidente), Susana Luna y Sergio Carraro en el marco de un juicio oral que finalizó el miércoles en los tribunales de San Jorge.El fiscal que investigó los ilícitos es Carlos Zoppegni, quien informó que “Bárzola fue condenado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple reiterado en perjuicio de tres menores de 13 años de edad, en concurso real”.El fiscal Zoppegni valoró la decisión del tribunal y que la condena haya sido resuelta por unanimidad.En tal sentido, destacó que “los jueces decidieron la condena de Bárzola por los mismos delitos por los que lo habíamos acusado. En relación al monto de la pena, se habían solicitado nueve años de prisión y el tribunal resolvió condenar a Bárzola a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo”, expresó el funcionario del MPA.“Desde la Fiscalía solicitamos la prisión preventiva del condenado, no obstante, el tribunal resolvió no hacer lugar a este pedido e impuso medidas alternativas hasta tanto la condena quede firme”, explicó Zoppegni."Los hechos que investigamos sucedieron en el transcurso del año 2015, en ocasiones en las que las menores de edad concurrían a la casa del condenado porque eran amigas de su hija", explicó el fiscal Zoppegni."Gerardo Bárzola aprovechaba las circunstancias en que su hija estaba en otra habitación para agredir sexualmente a las menores, que concurrían frecuentemente a la casa a jugar”, indicó el funcionario del MPA y agregó que "la mayoría de los ilícitos –en los que no hubo acceso carnal– fueron cometidos en el domicilio del condenado, aunque también se le imputaron hechos acaecidos en un club de la zona e incluso en su automóvil”.