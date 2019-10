Los punteros son visitantes

Este domingo continuará y se completará la décima fecha del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, que ya tiene un juego disputado. En el adelanto del jueves, Atlético y Unión igualaron 1 a 1.Los líderes, Ben Hur y Ferrocarril del Estado, estarán presentándose en San Vicente y Ramona, respectivamente.La ‘BH’ viene de ganarle a la ‘Crema’ 2-1 y así se recuperó de lo que había sido derrota 0-1 vs el elenco de barrio Los Nogales. Ferro, por su parte, intentará volver a la victoria luego del empate 1-1 ante Unión en la fecha pasada. Anteriormente le ganó al ‘Lobo’ y suma una racha de ocho sin perder.Expectante de lo que suceda con los dos que llegan en lo más alto está Sportivo Norte, que viene pisándoles los talones. El ‘Negro’ estará jugando el clásico con Argentino Quilmes, en barrio Italia, y sin dudas que se juega más que tres puntos.El ‘León’ es otro de los que viene prendido en la pelea por el título, a tres de la cima, y hoy será local del débil y colista Talleres de María Juana, el equipo que marcha último, sin unidades y con 31 goles en contra (en 9 fechas).16hs 9 de Julio vs Talleres de María Juana (Claudio González), Brown de San Vicente vs Ben Hur (Rodrigo Pérez), Deportivo Ramona vs Ferrocarril del Estado (Sebastián Garetto), Argentino Quilmes vs Sportivo Norte (Mauro Cardozo), Libertad vs Florida de Clucellas (Angelo Trucco), Peñarol vs Tacural (Silvio Ruíz).Este domingo el torneo Clausura de la Primera B ligusita pondrá en juego su séptimo capítulo, instancia en la cual se darán los siguientes enfrentamientos desde las 16hs (Reservas 14.30hs)Zenón Pereyra vs San Martín (Darío Suárez), Dep. Josefina vs Sp. Santa Clara (Guillermo Tartaglia), Atlético Esmeralda vs Sp. Libertad E.C. (Sergio Romero), La Hidráulica vs Atlético María Juana (Javier Simoncini).Bochazo 14, puntos; Josefina 13; Santa Clara 10; Atlético (MJ) 8; La Hidráulica 6; Angélica 5; Esmeralda 4; Zenón Pereyra 4; Libertad Estación Clucellas 3.Moreno de Lehmann vs Independiente San Cristóbal (Leandro Aragno), Dep. Aldao vs Dep. Bella Italia (José Domínguez), Sp. Roca vs Tiro Federal de Moisé Ville (Facundo García), Arg. Vila vs Independiente Ataliva (Ariel Gorlino).Ind. Ataliva 16, puntos; Arg. Humberto 10; Moreno 9; Vila 8; Bella Italia 7; Roca 7; San Cristóbal 4; Tiro Federal 4; Aldao 0.