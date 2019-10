En su cabeza hay un 11

El plantel profesional de Atlético de Rafaela trabajó ayer por la mañana en el predio del Autódromo, hubo algunos trabajos tácticos y la confirmación de los 18 convocados para viajar a Tandil. Aún el entrenador no confirmó al once titular que pondrá en cancha.La “Crema” se presentará este lunes, 20.30 hs., ante Ramón Santamarina, en uno de los juegos por la octava fecha de la Primera Nacional, en su Zona B.En una semana larga de trabajo el entrenador, Walter Nicolás Otta, probó un par de alternativas para encontrar el reemplazante del lesionado Maximiliano Paredes y viajó sin confirmar el equipo titular que pondrá en cancha.Una alternativa sería el ingreso de Reinaldo Alderete para que Lucas Blondel ocupe la posición de cuatro y Renso Pérez la de volante por la derecha. Así jugó, de manera obligada, el segundo tiempo ante los Jujeños, tras la lesión de Paredes. Pero el DT también probó con Alexis Niz como marcador de punta derecho, manteniéndose Blondel en el medio campo.El jueves, Denis Stracqualursi no cumplió con todo el entrenamiento ya que tiene una sobrecarga muscular, lo cual no le impediría estar a disposición este lunes y solo se lo resguardó.El probable sería con Fernández; Blondel, Racca, Rodríguez y Liporace; Pérez, Romero, Alderete o Niz y Quinteros; Protti y Stracqualursi.Serán dos las modificaciones que tendrán los 18 que vienen de ser convocados en lo que fue la victoria ante Gimnasia de Jujuy, con victoria por 2 a 0. Matías Tagliamonte reemplazará a Nahuel Pezzini y Ángelo Martino se mete por el lesionado Paredes.Los que viajaron a Tandil fueron:Nereo Fernández y Matías Tagliamonte.Lucas Blondel, Sergio Rodríguez, Ignacio Liporace, Franco Racca y Alexis Niz.Renso Pérez, Emiliano Romero, Joaquín Quinteros, Reinaldo Alderete, Mauro Marconato, Junior Mendieta y Ángelo Martino.Ijiel Protti, Denis Stracqualursi, Alan Bonansea y Leonardo Acosta.