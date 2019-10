Dura derrota de San Lorenzo

Central Córdoba de Santiago del Estero se dio un gusto mayúsculo desde su ascenso a la Superliga, al superar como visitante por 4 a 1 a San Lorenzo, que vivió un clima tenso con sus hinchas previo a enfrentar a Huracán en el clásico de barrio. El "Ciclón" sufrió las decisiones del árbitro Néstor Pitana en el arranque, quien obvió un claro penal sobre Ramón Arias por un agarrón y luego convalidó una posición adelantada inexistente cuando Ángel Romero quedaba cara a cara con el arquero Diego "Ruso" Rodríguez.Luego, a los 21 minutos, el juvenil Gianluca Ferrari vio la roja por haber cortado una oportunidad manifiesta agarrando a Jonathan Herrera, quien diez más tarde anotó el único gol del primer tiempo. En el complemento y pese a la inferioridad, los dirigidos por Juan Antonio Pizzi parecieron resurgir con un zurdazo del lateral Bruno Pittón -goleador del torneo-, a los 13 minutos. Pero, expuestos a los contragolpes, el equipo santiagueño conducido por Gustavo "Sapito" Coleoni lo liquidó con un doblete de Lisandro Alzugaray y un bombazo de Marcelo Meli. Así, el "Ferroviario" sumó su segundo triunfo en fila, que le sirvió para dejar la zona de descenso momentáneamente.en un claro partido entre uno que quiso pero no supo cómo y otro que ni siquiera intentó, Estudiantes (LP) igualó 0 a 0 ante Huracán en el estadio Ciudad de La Plata.VENCIO RACINGRacing le ganó 2 a 0 a Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 9 de la Superliga. La Academia quedó a dos puntos de Boca, su próximo rival. Jonatan Cristaldo abrió la cuenta a los 33 minutos del primer tiempo. Lisandro López aumentó la cuenta a los 12 del complemento, de penal. El segundo llegó con polémica. El árbitro Mauro Vigliano sancionó una mano de Gastón Gil Romero, la pelota pegó en el codo del volante de Aldosivi, que tenía el brazo pegado al cuerpo.PRIMER TRIUNFOGimnasia y Esgrima de La Plata logró reflejar en la red una ligera mejoría futbolística respecto a sus últimas presentaciones, al imponerse a Godoy Cruz por 4 a 2, en el estadio "Malvinas Argentinas". Nicolás Contín, al minuto del primer tiempo, inauguró el score, en tanto que el paraguayo Víctor Ayala aumentó las cifras, a los 43 del mismo período. Un minuto después, Juan Brunetta descontó para el "Bodeguero".Ya en el complemento, nuevamente Brunetta, a los 15, colocó el transitorio empate. Otra vez Ayala, a los 37 minutos, y Matías García, a los 41, le dieron el triunfo final al "Tripero". Godoy Cruz terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Joaquín Varela, a los 5 minutos del segundo tiempo, y de Miguel Jacquet, a los 36 de la misma etapa.EL BICHO ARRIBAArgentinos Juniors logró una importante victoria ante Arsenal por 2 a 1 y quedó en la cima de la tabla junto con Boca. El delantero Ezequiel Cérica abrió la cuenta para el elenco de Sarandí, a los 7 minutos de la primera etapa, y a los 14 de la misma parte, Francis Mac Allister marcó el empate para el conjunto de La Paternal. Argentinos Juniors logró el triunfo con el tanto de Gabriel Hauche, a los 30 minutos del segundo tiempo, y con este resultado sumó 18 unidades y quedó como líder con el equipo de La Ribera.CLASICO SANTAFESINOUnión buscará hoy continuar por el camino del triunfo cuando reciba a un entonado Colón en una nueva edición del clásico de Santa Fe. El encuentro se jugará a partir de las 15.30 en el estadio 15 de Abril, contará con el arbitraje de Patricio Loustau y será televisado por TNT Sports.Los demás partidos para hoy: a las 11 Vélez vs. Independiente (Germán Delfino); a las 13.15 Lanús vs. Rosario Central (Diego Abal); a las 17.45 River vs. Patronato (Fernando Echenique) y a las 20 Defensa y Justicia vs. Boca (Pablo Echavarría).