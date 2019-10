La diputada Gisela Scaglia recorrió la Variante Rafaela

Gisela Scaglia estuvo en la obra de la Variante Rafaela junto al Ing. Eduardo Plasencia y a las concejales Carina Visintini y Marta Pascual, donde valoró la decisión del gobierno nacional de llevar a cabo obras de gran impacto para la provincia como lo es la de la autopista de la 34 y el Canal Vila Cululú.“La obra de la autopista de la 34 es sin lugar a dudas la obra más grande que los santafesinos queremos que se termine y sin lugar a dudas para mí es una alegría ver tantas máquinas trabajando, y más allá de que su culminación va a llevar mucho tiempo con todos los inconvenientes que tuvo, esta es una obra que tiene que ser una política de Estado, donde la ruta nacional 34 tiene que ser reconvertida y los rafaelinos lo saben más que nadie”, resaltó.Al referirse a la presentación que los gobernadores hicieron ante la Corte de Justicia de la Nación, por las medidas del gobierno nacional que redujeron fondos coparticipables a las provincias, Scaglia fue contundente: “lamento la actitud del gobernador Lifschitz y del resto de los gobernadores porque en las plataformas de campaña de muchos de ellos o de sus candidatos figuraba la quita del IVA. Todos hablaban de que había que reducir IVA de alimentos y cuando el Presidente toma la medida, van y reclaman estos fondos ante la Corte, como si no se hubiesen dado cuenta de lo que prometían y muchos de ellos como por ejemplo Sergio Massa lo tiene como proyecto en la Cámara de Diputados. Acá parece que es fácil decir lo que hay que hacer, pero es difícil poner el compromiso entre todos y entender que tomar medidas de este tipo implica que todos tengamos que aportar algo y si a todos les preocupa la realidad social como lo hacen ver a cada instante no lo están demostrando”.Respecto al costo de la política y a la discusión que ante la crisis volvió a escena y que tiene que ver con el costo que representan los legisladores, la diputada nacional manifestó su postura: “nosotros en el Congreso de la Nación y desde la Cámara de Diputados, te puedo decir que en los últimos cuatro años toda la reducción que se hizo y el ahorro que significó fue muy grande. Nosotros asumimos con un sistema de pasajes que era nefasto y eso lo acomodamos y respecto al salario de un diputado, está atado a la paritaria del Poder Legislativo con sus categorías y se ajusta a esa paritaria, no a la decisión de los diputados. Hay que seguir hablando del costo de la política pero hoy puedo decir que los manejos son transparentes, mostramos los números y nuestras declaraciones juradas, las estructuras que cada legislador tiene y como gasta sus pasajes. No pasa lo mismo en las provincias y habría que prestar atención a esto también”.