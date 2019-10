Unión recibe a Crucero

Se disputará este domingo la sexta fecha del torneo Federal A, donde Unión de Sunchales estará recibiendo a Crucero del Norte a partir de las 17 en el Polideportivo de la Av. Belgrano. El árbitro del compromiso será Guillermo González, de Resistencia.El Bicho Verde lleva tres partidos sin victorias, aunque se mantiene entre los puestos de arriba con 8 unidades. El rival será Crucero del Norte de Posadas, que el fin de semana pasado quedó libre y acumula cuatro puntos en cuatro partidos jugados.Para Unión, el triunfo es de vital importancia, ya que en la fecha 7 quedará libre. No obstante, el entrenador Marcelo Milanese tendrá varias bajas por suspensión, como las de Yuste, Pruzzo y Valdivia.De tal modo, la posible alineación para esta tarde sería con: Torres; Mathier, Paiz, Arnold y Prono; Vera Piris, Castellano, Aguirre, López y Blanco; Rodríguez.Por su parte, Crucero formaría con Argüello; Urquiza, Rodriguez, Sain y Bellone; Fassino, Comes, Tello y De Souza; Motta; Silveira.LOS DEMAS PARTIDOSEn la Zona A, que comenzó el viernes con la victoria como visitante de Defensores de Pronunciamiento en Salta ante Central Norte por 2 a 1, también jugarán: a las 11 Sportivo Belgrano vs Chaco For Ever; 16 Gimnasia (CdU) vs Boca Unidos; 16:30 Juventud Unida (G) vs Güemes; 17 Defensores de Belgrano (VR) vs Douglas Haig; 19 Sarmiento vs Sportivo Las Parejas. Libre: San Martín de Formosa.