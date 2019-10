Sumando triunfos y récords

Siguen las buenas noticias en cuanto a medallas y récords en el Campeonato Argentino de Pista para Elite, Damas, Sub 23 y Adaptado en Mendoza. Este sábado, en la tercera jornada en el velódromo Provincial Ernesto Contreras ‘Cóndor de América’, Farid Suárez revalidó en el kilómetro su corona conseguida el año pasado en San Luis, recordando además que había sido oro en Sub 23 en 2017 cuando el torneo se hizo en Esperanza.El representante del Club Ciclista de Rafaela y la ACCOS con un tiempo de 1m02s624 obtuvo el primer puesto y un nuevo récord, superando la marca que había hecho un rato antes Lucas Vilar (Mar y Sierras, 1m03s973), que se quedó con la plata y el récord en sub 23, mientras que el bronce fue para el local Lautaro Peñalver. El propio Farid había marcado el año pasado 1m04s297 para imponerse en San Luis, superando el histórico registro de Miguel Clavero en 1997 (1m05s18).Fue la segunda medalla de oro para el rafaelino, entrenado por Daniel y Norberto Capella, ya que el jueves con Yoel Vargas y Franco Victorio obtuvieron la velocidad por equipos.Por su parte, la santiagueña Natalia Vera (que representa también a ACCOS) tuvo un registro de 35s 905/1000 para batir su propio récord en los 500 metros, y obtener la tercera medalla dorada en el torneo. El viernes se había impuesto ante la experimentada Adriana Perino (Litoral Santafesino) en la velocidad individual, cuando pulverizó el récord argentino de 23 años de vigencia en la prueba que tenía Verónica Martínez y que era de 12s24, logrando la representante del Club Ciclista de Rafaela un registro de 11s791.En tanto, el rafaelino Mauro Agostini (que representa a Litoral Santafesino) obtuvo el viernes la medalla de bronce en la persecución individual. El oro fue para Tomás Contte (Metropolitana), mientras que la plata correspondió a Diego Valenzuela (Cordobesa).