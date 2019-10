BUENOS AIRES, 6 (NA). El ex ministro de Planificación, Julio de Vido, celebró la excarcelación del ex líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, pero afirmó que, en cambio, su "situación procesal y carcelaria no ha mejorado después del 11 de agosto, sino que ha empeorado".De esta manera el ex ministro y ex diputado nacional del kirchnerismo puso en duda que el posible cambio político ayude a su eventual excarcelación, beneficio que la Justicia le otorgó a Esteche y a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.