La advertencia de Barrionuevo

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El secretario general del gremio de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, negó de manera contundente que el sindicalismo tenga responsabilidad en la crisis del Gobierno y advirtió al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, que la CGT "no admitirá bajo ningún punto de vista el dedo" cuando tenga que definir la conducción de la central obrera."El problema está dentro de la Casa de Gobierno. Ahí estuvieron las piedras, los cascotes, las barreras. Si hubo un Gobierno que tuvo la gobernabilidad casi absoluta para terminar su mandato, fue éste, que no es peronista. Los horrores que se cometieron están ahí adentro", sostuvo el sindicalista.Asimismo, destacó la unificación de la CTA con la CGT y celebró el "criterio maduro" del sindicalismo, al tiempo que recordó que "hay elecciones en agosto del año que viene" para renovar la cúpula de la central obrera.Al respecto, Barrionuevo aclaró que la Confederación General del Trabajo no se dejará influenciar por Alberto Fernández, en caso de que triunfe en los comicios generales del 27 de octubre: "No admitimos bajo ningún punto de vista el dedo de ningún candidato a Presidente o a lo que sea que venga a decirnos a nosotros quién va a conducir la CGT. Estas cosas nunca ocurrieron y nunca van a ocurrir. Somos nosotros los que vamos a elegir quiénes son los integrantes del futuro consejo directivo de la CGT".El ex titular de la CGT Azul y Blanca envió un mensaje al líder camionero, Hugo Moyano, a quien le recriminó el alejamiento de la central obrera."Ha quedado demostrado que cuando la CGT mandó a paro o movilización fue total, ni los trapitos anduvieron. Cuando otro agrupe mandaba a paro no tuvo la contundencia que tiene cuando se pone en marcha el movimiento obrero", remarcó.