Acto con duras críticas del Frente de Izquierda

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Los candidatos del Frente de Izquierda Unidad realizaron ayer un acto en la Avenida 9 de Julio con un imponente despliegue de militantes y subrayó que el Gobierno "no hizo todo este desastre solo" sino que "tuvo como cómplices a los gobernadores y legisladores que se encuadran en el Frente de Todos".El candidato presidencial Nicolás del Caño y su compañera de fórmula, Romina Del Plá, encabezaron el evento junto a los postulantes a diputados nacionales Myriam Bregman y Néstor Pitrola, bajo la consigna "Que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador"."Macri no hizo todo este desastre solo. Tuvo cómplices y colaboradores: los gobernadores y legisladores que hoy se encuadran en el Frente de Todos con Alberto Fernández, como Juan Manzur y Sergio Massa", sostuvo Del Caño durante su discurso de cierre del evento.Además, al destacar la nutrida concurrencia en plena 9 de Julio, el candidato presidencial remarcó: "Este acto es más valioso porque nos estamos abriendo paso en un escenario de polarización, donde intentan instalar que solo hay dos opciones"."Somos la única fuerza política que dice que en esta crisis no perdimos todos, porque mientras la mayoría del pueblo se hunde en la desocupación y la miseria, unos pocos se la fugaron y obtuvieron ganancias millonarias. Por eso nuestro objetivo es que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador", subrayó.Por su parte, Del Plá criticó duramente a la conducción de la CGT y exigió el llamado a "un paro nacional de 36 horas, como inicio de un plan de lucha hasta acabar con este régimen del FMI"."Es enorme la tarea que tenemos por delante para que una vez más la crisis no la pague el pueblo. Porque Macri se va, pero el ajuste y el FMI se quedan", expresó a su turno Bregman y agregó: "Sabemos que para lo que se viene hace falta una izquierda más fuerte en todo el país y en el Congreso, por eso estamos dando esta pelea por más diputadas y diputados de izquierda".