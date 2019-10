Canapino se quedó con la primera competencia

Pese al contratiempo de tener que largar cuarto tras obtener la pole position, Agustín Canapino se enfocó en volver a la mejor posición en esta primera final en el circuito de San Martín, Mendoza, cita de la novena fecha del año del Súper TC 2000, y lo logró en los primeros metros.Bernardo Llaver cumplió una mejor largada que Mariano Altuna, mientras que Canapino le ganó en el pique a Facundo Conta. Mariano Werner mantuvo el quinto lugar, pero antes de cumplir el primer giro, Canapino dio cuenta de Altuna en la chicana y Werner superó al Monito en pleno curvón.En la segunda vuelta, Canapino se impuso sobre su compañero y tomó la punta de la competencia, en tanto que atrás, Leonel Pernía se colocaba décimo, por delante de Matías Rossi, ambos protagonistas del campeonato. Unos giros más adelante, y cuando restaban tres para el final, Rossi y Pernía peleaban por el octavo puesto y hasta llegaron al roce, predominando el de Tandil.Otra atractiva lucha fue la de Facundo Ardusso y Altuna por el cuarto sitio, el que finalmente quedó en manos del de Lobería, ya que el campeón tuvo un leve desliz en la última vuelta cuando se tiró a pasar a Werner. "Increíble que llegamos de cuarto a primero en una vuelta y media, pero fueron muy lindas maniobras por afuera, pero estoy muy contento porque tenemos un gran ritmo para mañana", comentó el ganador.Llaver, por su parte, no quedó conforme con el funcionamiento del otro Cruze. "Werner venía más rápido que yo, pero cuando lo atacaron a él, me pude escapar. No tenía auto para ganar, porque el ritmo no era bueno, y esperemos mejorar para mañana", dijo el mendocino. El entrerriano, por su parte, indicó: "Pudimos avanzar, hicimos una linda maniobra para pasar al tercer puesto y creo que tengo buen auto para mañana, pese a que me quedó vi".1) Agustín Canapino en 17m08s106/1000, 2) Bernardo Llaver a 5s934, 3) Mariano Werner, 4) Mariano Altuna y 5) Facundo Ardusso.Con estos resultados, Rossi continúa al frente del certamen con 126 puntos, seguido por Pernía, con 117, y Ardusso, con 94.La actividad de la categoría continuará este domingo, con una tanda de Tanques llenos, desde las 9.20, y se completará con la segunda final, que se pondrá en marcha a las 12.00 y está pautada a 27 vueltas.FORMULA 2.0Jeremías Olmedo venció en la competencia del sábado en el trazado de Mendoza, por la fecha 9 del campeonato de la Fórmula 2.0. El salteño completó la competencia en 25m15s074, la cual finalizó con Auto de seguridad. Guido Moggia fue su escolta, mientras que Isidoro Vezzaro llegó tercero.El puntero del campeonato, Mateo Polakovich, fue excluido por un toque a Tobías Martínez, por lo que no solo no sumó en esta prueba, sino que también fue sancionado con dos puestos para la grilla de la carrera del domingo, que se pondrá en marcha a las 11.05.