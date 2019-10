Macri pidió fiscalizar el voto en cada mesa

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente Mauricio Macri encabezó ayer una marcha del "Sí, se puede" en la ciudad de Mendoza y llamó a sus votantes a "fiscalizar y cuidar el voto en cada mesa, en cada escuela", así como también a "participar en las redes" sociales en los 22 días que restan hasta las elecciones generales del 27 de octubre.

Acompañado por el saliente gobernador local, Alfredo Cornejo, y su sucesor, Rodolfo Suárez, el jefe de Estado arengó a la multitud que se congregó en el Parque O'Higgins: "Los necesito con esta convicción, para transmitírsela a cada amigo, a cada familiar, a cada compañero del trabajo, que comparte nuestros valores, pero por ahí está enojado por esta realidad económica que nos tocó enfrentar. Pero hay que decirle que viene el alivio, viene el crecimiento".

"Tenemos que seguir participando en las marchas y decirles también que con este aparatito, que nos ha dado tanta libertad, hay que participar en las redes, expresar nuestras ideas, sin agresión, pero con convicción para decirle a todos los argentinos por qué hay un futuro mejor y tenemos que trabajar juntos", llamó el líder del PRO, blandiendo un celular desde el escenario.

Asimismo, tras insistir en que quiere que el 27 de octubre haya "récord de participación", Macri escuchó la acotación que le realizaron los dirigentes radicales: "Tenemos que fiscalizar, todos a cuidar nuestro voto, en cada mesa, en cada escuela".

En ese marco, el postulante de Juntos por el Cambio reconoció que "estos últimos tiempos han sido difíciles, especialmente el último año y medio" y afirmó que "la clase media se ha hecho cargo del mayor esfuerzo".

"Pero los escuché, tomé nota, comprendí, pero ahora viene algo distinto porque todo lo que hemos hecho no ha sido en vano: ahora viene el crecimiento, la mejora en el salario, el alivio a fin de mes en el bolsillo, que estén más tranquilos. Los que estamos comprometidos hemos decidido ser parte de la solución y no del problema", destacó.

"No nos resignamos, creemos que hay una Argentina mejor para todos y que está mucho más cerca de lo que hoy podemos ver. Creo en todos nosotros, en lo que estamos haciendo juntos y en lo que vamos a hacer juntos. Queremos todos juntos cuidar la democracia, vivir en paz, creemos en la honestidad, queremos respetar al otro, queremos vivir en libertad, queremos construir y no destruir, queremos un futuro mejor para nuestros hijos y jamás bajamos lo brazos, y decimos no a la impunidad", finalizó.

En el cierre de la primera semana de estas actividades proselitistas, Macri pasó por el barrio porteño de Belgrano, los partidos bonaerenses de Junín y Bahía Blanca y distintos distritos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos: en tanto, mañana será el turno de la provincia de Tucumán.