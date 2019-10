Mal día para el récord de Creevy

Agustín Creevy no vivió como hubiera soñado el encuentro en que batió el récord de partidos internacionales con la selección argentina de rugby. La derrota por 39-10 ante Inglaterra, este sábado en Tokio, dejó a Los Pumas virtualmente eliminados del Mundial.Argentina perdió y tiene imposible, salvo milagro ilógico, pasar a cuartos de final, justo el día en que el hooker de 34 años cumplía su partido internacional 88, superando los 87 de Felipe Contepomi. "Tras la derrota me entregaron a mí la camiseta de los 88 partidos. No fue el mejor escenario. Estaba demasiado triste. Me hubiera encantado que hubiera sido en otro escenario y en otro contexto, pero por lo menos pude dirigir unas palabras", afirmó el jugador."Me quedan dos años más con Jaguares. Ojalá que pueda seguir teniendo partidos. Voy a dar todo para seguir estando al nivel. Obviamente uno va creciendo, se hace más lento, más viejo y mas testarudo, pero me siento bien y en forma. Estoy tranquilo y sé que puedo darle mucho más a Los Pumas y cuando no lo sienta me sacaré la camiseta y seré el hincha número uno", añadió.