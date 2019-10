Muy lejos de la hazaña

Argentina se despidió virtualmente de los cuartos de final del Mundial de rugby con su derrota contra Inglaterra por 39-10, en su tercer partido de la primera fase. La expulsión de Tomás Lavanini en el minuto 17 dejó sin posibilidad de respuesta a Los Pumas, que buscaban el milagro tras la derrota ante Francia en el debut (23-21).Tras esta segunda caída, el sábado en Tokio, después de haber ganado solo a Tonga (28-12), a Argentina, pese a que no está matemáticamente eliminada, le queda decir adiós al Mundial en su cuarto y último partido del grupo C de la primera fase, contra Estados Unidos, el miércoles en Kumagaya. El rafaelino Mayco Vivas vio acción a partir de los 9 minutos del segundo tiempo, cuando ingresó por Nahuel Tetaz Chaparro.La eliminación de Argentina podría confirmarse si, como la lógica lo indica, Francia se impone a Tonga (domingo 4.45 de Argentina).Inglaterra, con este triunfo, fue el primer equipo en asegurar su pase a cuartos de final en la Copa del Mundo, y se jugará la primera plaza de la llave el 13 de octubre contra Francia.El partido terminó para Argentina a poco de empezar, en ese minuto 17 en que el segunda línea Lavanini hizo un tackle alto al centro y capitán Owen Farrell, que podría haber sido tarjeta amarilla, pero el árbitro galés Nigel Owens fue estricto. Lavanini, quinto jugador expulsado en este Mundial, recibió su segunda tarjeta roja con la camiseta de Los Pumas, después de una que le fue mostrada en 2017 contra Sudáfrica.A esas dos expulsiones suma cinco tarjetas amarillas con Los Pumas, siendo el jugador más sancionado en la historia del seleccionado argentino. Quedarse con uno menos todo el partido desestabilizó a Argentina, que en esos primeros minutos había mostrado una cara esperanzadora. El XV de la Rosa acabó marcando seis tries, con lo que logró un punto bonus, mientras que Argentina pudo lograr uno al final del partido, por medio del wing Matías Moroni (71), que convirtió Emiliano Boffelli.El hooker Agustín Creevy, que entró en el minuto 48 en lugar de Julián Montoya, no pudo celebrar con un triunfo el hecho de convertirse en el jugador argentino con más partidos internacionales (88), dejando atrás a Felipe Contepomi (87).SINTESISNahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Juan Figallo; Guido Petti y Tomás Lavanini (R); Pablo Matera (capitán), Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Benjamín Urdapilleta; Santiago Carreras, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Matías Moroni; Emiliano Boffelli. Entrenador: Mario Ledesma.Cambios, Segundo Tiempo: 9 minutos, Agustín Creevy por Montoya, Mayco Vivas por Tetaz Chaparro, Santiago Medrano por Figallo y Matías Alemanno por Ortega Desio; 14, Tomás Lezana por Petti; 15, Bautista Delguy por Orlando; 18, Felipe Ezcurra por Cubelli, y 20, Lucas Mensa por Urdapilleta.Joe Marler, Jamie George y Kyle Sinckler; Maro Itoje y George Kruis; Tom Curry, Sam Underhill y Billy Vunipola; Ben Youngs y George Ford; Jonny May, Owen Farrell (capitán), Manu Tuilagi y Anthony Watson; Elliot Daly. Entrenador: Eddie Jones.Cambios, Segundo Tiempo: al inicio, Lewis Ludlam, por Vunipola; 7 minutos, Willi Heinz por Youngs; 15, Courtney Lawes por Kruis; 23, Dan Cole por Sinclair y Mako Vunipola por Marler; 24, Luke Cowan-Dickie por George; 28, Henry Slade por Ford y Jack Nowell por Watson.Primer tiempo: 6 minutos, penal de Urdapilleta (A); 8, try de May (I); 35, try de Daly (I), y 42, try de Youngs (I). Resultado parcial: Inglaterra 15 vs. Argentina 3. Expulsado, PT: 17 minutos, Lavanini (A).Segundo tiempo: 4, 33 y 39 minutos tries de Ford, Nowell y Cowan-Dickie convertidos por Farrell (I); 13, penal de Farrell (I), y 31, try de Moroni convertido por Boffelli (A).Estadio: Ajinimoto Stadium, de Tokio. Árbitro: Nigel Owens (Gales). Asistentes: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda) y Andrew Brace (Irlanda). TMO: Marius Jonker (Sudáfrica).OTROS RESULTADOSJapón logró su tercer triunfo en el Grupo A, al derrotar a Samoa por 28-19 en Toyota y está a un paso de la clasificación. Por último, en el Grupo D, Uruguay realizó un buen partido ante Australia, doble campeona del mundo, ante la que perdió en Oita por 45-10.