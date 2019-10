Seis expositores compartieron ideas que transforman vidas

Durante la tarde del jueves 3 de octubre, seis oradores de distintos perfiles compartieron sus “ideas que transforman vidas”, en lo que fue el primer evento Tedx UNL, espacio mundialmente conocido para compartir experiencias motivadoras. La biblioteca “Dr. José Gálvez” fue el escenario principal, donde 100 participantes seleccionados de los 500 inscriptos pudieron inspirarse. Además, en modo paralelo, se desarrolló la “Watch party”, con transmisión de las charlas y música en vivo, en uno de los patios del Rectorado de la UNL.Los Tedx son eventos organizados de forma independiente donde disertantes en vivo se combinan con TED Talks para promover el debate y la interconexión con la audiencia. La misión principal es esparcir ideas transformadoras, miradas críticas, constructivas y esperanzadoras que inspiren acciones positivas en la comunidad.“A principio de año solicitamos la licencia y pensamos en un evento que pudiera contar algo de lo que es la esencia de la Universidad”, explicó Javier Lottersberger, secretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNL. “Una esencia que tiene que ver con el lema que propusimos para este Tedx que es `ideas que transforman vidas’ y se relaciona con lo que hace la Universidad en su comunidad, directa o indirectamente. Los oradores no son todos vinculados a la casa, pero si tienen mucho que ver con lo que hacemos:motivar, formar, crear posibilidades, emprender, investigar, innovar, transformar nuestro contexto. Algunos de todos los aportes que como Universidad hacemos desde hace ya 100 años”, agregó.Cada uno de los seis oradores compartió su experiencia y valores con relación al lema propuesto. Primero fue el turno de Lucio Cecchini quien ha desarrollado y liderado durante muchos años varias startupsde base tecnológica. Es analista de Sistemas Multimediales, DiseñadorGráfico, especialista en Transformación Digital, mentor de incubadoras, emprendedores y apasionado de la innovación. “Soy gerente de innovación y mi familia no sabe de qué vivo”, comentó Lucho, “trabajo en la innovación, me ocupo de aportar en las compañías para que transversalmente puedan innovar en sus procesos y los negocios, principalmente transformando, a su gente para entender hacia dónde van los negocios, los nuevos consumidores, etc. Es bastante complejo, pero es algo que no vamos a poder parar. Mi trabajo es transformar personas y procesos y en este movimiento también mi vida fue transformada”.Luego habló Marilina Carena, licenciada en Matemática Aplicada y doctora en Matemática. Se desempeña como investigadora adjunta del Conicet y como profesora adjunta, en la Facultad de Ingeniería Química. Contó sobre cómo utiliza el fútbol y otros ejemplos de la vida cotidiana para enseñar y aprender matemáticas.A continuación contó su vasta experiencia Rafael Kohanoff, ingenieroQuímico, empresario industrial, funcionario y fundador de varias ONG.Con la experiencia de esas tres visiones, propuso la creación y fue designado director del Centro de Tecnologías para la salud, la discapacidad y los adultos mayores, cargo que ejerce en la actualidad.Su vida sigue orientada a mejorar la vida de los sectores más vulnerables y actúa intensamente en los temas vinculados a la pobreza, el nuevo rol de los jubilados y ayudas técnicas para las personas con discapacidad y adultos mayores. Con sus 94 años de vida, comentó acerca del nuevo rol de las personas mayores “mucha gente amiga me dice ¿No es hora de que descanses? Y yo digo ¡de ninguna manera! La vida tiene sentido cuando tienes un proyecto, cuando sientes que estás haciendo algo. Yo no puedo imaginarme los 20 años que tuve después de jubilado descansando o entreteniéndome. Hay que hacer. La vida tiene sentido si sentís que lo que haces sirve para algo, para alguien, chiquito o grande”.Lo siguió Pablo Cassina, analista de sistemas y emprendedor. Se desempeñó en cargos de gestión IT en el segmento corporativo.Actualmente está a cargo del Centro de desarrollo IT de Santa Fe que ofrece soluciones de comercio electrónico y fintech.Por su parte, Renata Reinheimer, doctora en Ciencias Biológicas, que se desempeña como profesora en la Facultad de Ciencias Agrarias y como investigadora en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (UNL-CONICET), donde investiga los mecanismos moleculares que han originado atributos novedosos en las plantas durante la evolución, compartió con los asistentes sobre la importancia de disfrutar del trabajo: "No importa a dónde lleguemos, pero disfrutemos del proceso".Cerró la actividad Gilda Rossi, emprendedora de Expresiva que inventa mundos imaginarios y hace muñecos de tela. Cree en la ternura como acto de militancia. “Tengo un emprendimiento donde fabrico muñecos de tela y trabajan conmigo un grupo de mujeres de una cooperativa de la ciudad de Santa Fe. El emprendimiento nació como parte de una búsqueda personal y de cómo iba recuperándome de algunas cosas que fueron ocurriendo y contaré en la charla”, comentó antes de arrancar. “Ahora vendemos en todo el país, trabajamos con más de 30 locales. Yo diseño y las costureras se ocupan de la producción. Lo que hago tiene que ver con valores en los que creo como el respeto a las personas, armar comunidad, trabajar cooperativamente y creo que eso es importante, armar algo y participar a otros desde un lugar de compromiso, creando realidades mucho más amables”.Asimismo, se compartieron dos videos de Ted Talks, uno del evento deTEDx Cuauhtémoc (México) y otro de Tedx Río de la Plata (Argentina).Toda la actividad fue guiada por la reconocida periodista de Lt10 yPeriódicas, Rut Marega.