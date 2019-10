"Una muestra de la violación sistemática del federalismo"

A su turno, el candidato a diputado nacional por Santa Fe, Enrique Estévez, remarcó la necesidad de que los gobiernos nacionales no discriminen a las provincias: “El futuro de la Argentina sin entender el federalismo va a ser muy difícil de poder arreglar. Y la provincia de Santa Fe es estratégica para poner en marcha la economía y la producción de nuestro país. Para eso se requiere que los gobiernos nacionales le presten atención no solamente a nuestra provincia sino al interior del país. Santa Fe aporta mucho al país, y de eso nada vuelve siquiera en obras”, y remató: “Vamos a ir al Congreso Nacional para que se respete el federalismo”.

En ese sentido, el candidato a diputado nacional se refirió al presupuesto 2020 donde no se observa asignación de recursos destinados al transporte público del interior del país: “Es una de las muestras de la violación sistemática del federalismo. Ya en el presupuesto anterior hubo una reducción importante, en este presupuesto para el año próximo se quitaron todos los fondos para los subsidios al transporte público de pasajeros a pesar de que se crean, entre otras cosas, con el impuesto a los combustibles que pagamos todos los argentinos y argentinas, y quedan únicamente destinados para la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana”.

Asimismo, junto a la número dos de la lista de candidatos a diputados nacionales de Santa Fe por Consenso Federal, Carolina Piedrabuena, plantearon la necesidad de llevar el “Modelo Santa Fe” al Congreso nacional, y ejemplificaron con el modelo de salud pública (diagramado por Hermes Binner) sobre la necesidad de crear laboratorios nacionales públicos de medicamentos para “fortalecer una salud pública de calidad que garantice el derecho a la salud en todo el país”, pero también para lograr un manejo “más eficiente de los recursos públicos”.