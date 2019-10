"Las medidas de Macri son una copia mala y tardía de Consenso Federal”

El candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, recorrió la ciudad de Rosario; primero, frente a un auditorio lleno en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, brindó una charla sobre las “Claves para el futuro de Argentina. Educación, federalismo y desarrollo” donde estuvo acompañado por el gobernador Miguel Lifschitz, el ex gobernador Antonio Bonfatti, el candidato a diputado nacional por Santa Fe, Enrique Estévez, e intendentes santafesinos. Luego, se reunió con referentes del sector comercial en la Asociación Empresaria de Rosario, donde le expresaron la preocupación por la situación que atraviesa el país, e intercambiaron ideas y opiniones. "No le vamos a hablar de números a usted porque sería como enseñarle el Padre Nuestro al Papa", le expresó uno de los presentes al Dr. Lavagna.

Posteriormente, en conferencia de prensa Roberto Lavagna manifestó que “el gobierno nacional de Mauricio Macri está copiando las medidas que propone su espacio” pero que” sólo lo hace a tres semanas de las elecciones como un manotazo de ahogado”. “Las medidas económicas de Macri son una copia mala y tardía de las propuestas de Consenso Federal”, enfatizó.

“El gobierno nacional lleva ya un mes y pico donde va copiando distintas medidas que hace muchos meses Consenso Federal viene proponiendo: subir el salario mínimo vital y móvil, rebaja de Ganancias, rebaja del IVA, una ley PYME”, expresó Lavagna y en referencia puntual a la ley Pyme que propone Macri, agregó: “Es una ley necesaria, que obviamente no va a ser tratada antes de las elecciones, es simplemente un manotazo de ahogado más por parte del gobierno. Demasiado tarde llegó a pesar de que hace ya mucho tiempo que la sociedad y nosotros en particular se lo venimos reclamando”.

“Van a encontrar que las medidas de los últimos días fueron absolutamente todas propuestas desde Consenso Federal”, siguió Lavagna, y amplió: “Algunas enunciadas por Cambiemos pero no ejecutadas, con lo cual valen poco; otras con una apariencia de diseño similar pero que en definitiva no lo son, como por ejemplo ciertas rebajas en el IVA. Es un gobierno que se pasó 4 años haciendo una política económica distinta a todas estas medidas, por lo que tiene poca credibilidad cuando dice que las va a hacer a 3 semanas de las elecciones”.

El candidato a presidente se refirió, además, a los últimos índices que difundió el INDEC sobre la pobreza: “En una economía que no crea empleo desde hace 8 años, no es un mes o dos, son ocho años, es una economía donde inevitablemente aumenta la pobreza. Esto abarca a dos gobiernos distintos. Está claro que a pesar de haber tenido políticas económicas distintas, ninguna de las dos dio resultado, no sigamos insistiendo con repetir esos caminos”.

El economista volvió a formular la necesidad de convocar al diálogo y a la unidad: “Nosotros convocamos a un acuerdo económico y social desde el primer día. Estamos absolutamente comprometido con eso, queremos diálogo y lo vamos a ofrecer si somos gobierno o vamos a participar si no lo somos pero alguien lo ofrece”.

Por último, Lavagna consideró que los costos fiscales de las medidas de “alivio” que lanzó Macri, como la quita del IVA y los cambios en el impuesto a las Ganancias, debe ser afrontados por el propio gobierno nacional y no por las provincias, en consonancia con el fallo de la Corte Suprema: “Estas medidas que son paliativos necesarios frente a la crisis las creó la política económica nacional, no fueron las provincias las que fijaron absurdas tasas de interés por encima del 80%. Si el gobierno nacional creó el problema y hemos llegado a un punto en el cual es imprescindible dar un alivio, debe ser el gobierno nacional el que financie esa política”, dijo el candidato.