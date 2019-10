"No genera un costo mayor al Municipio"

Hace unas semanas, la Comisión Directiva de SEOM, bajo la conducción del secretario general Darío Cocco, solicitó al Departamento Ejecutivo y al Concejo Municipal la ampliación de la Planta Permanente en cien cargos para el año 2020.El pedido fue presentado ante el intendente municipal, Luis Castellano, y el presidente del Concejo, Raúl Bonino, y se fundamenta en la necesidad de regularizar el derecho a la estabilidad de los agentes contratados que cumplen funciones de carácter permanente, según establece la Ley Provincial 9286."Posiblemente este pedido se confunda con lo que pasó hace un par de semanas atrás en el Concejo, donde se amplió la planta permanente, que fue un pedido que nosotros veníamos haciendo hace 3 años atrás y que no se había ampliado o lograr lo que pedíamos porque fundamentalmente porque para que el personal contratado de la Municipalidad de Rafaela pase a planta permanente tienen que existir las vacantes. Y para que esto sea así, una de ellas es por jubilación o bien por ampliación de la planta, que está dentro de las facultades del Concejo", comenzó diciendo el secretario general del SEOM y agregó que "como nosotros tenemos contratadas 340 personas, para que pasen a planta se necesita o que se jubilen o que se amplíe, como sucedió el otro día. Pero hay que decir que el trabajo dentro del Municipio es muy dinámico y amplio y crece permanentemente y eso es lo que venimos diciendo nosotros. Cada vez tener mayor cantidades de trabajadores y de ciudadanos, con más servicios, amerita que la planta sea cada vez más grande", dijo.Recordemos que el pasado 19 de septiembre, el Concejo Municipal había aprobado la incorporación de 60 nuevos puestos. De esta forma -y con votación dividida-, para este 2019, la planta permanente ascendió a 1200, mientras que los contratos quedaron en 340. Esto, se diferencia de este nuevo pedido presentado.Cocco recordó que "hace poco se amplió personal en el área de Protección Vial y Comunitaria, en Urbana, se amplia permanentemente con la recolección de residuos, con el transporte público... digo, es una planta que es dinámica porque en la ciudad ha crecido mucho en los últimos 20 años, entonces ¿cómo hacemos si no ampliamos la planta?", marcó.En tanto, dijo además que "desde ese lugar planteamos el pedido y ahora, con esta última presentación, hemos pedido la ampliación para el presupuesto 2020, ya que nos van a seguir quedando un montón de contratos sin pasar a planta. Estamos tratando de generar el debate y tratar de generar esta vacante de contratados que llevan 4 o 5 años, que tiene que ver con lo que va a pasar en el 2020 y con la producción de la ampliación de todos los agentes municipales dada la cantidad de habitantes que tiene la ciudad", dijo y añadió que "todos los años venimos pidiendo la ampliación de la planta. Y este año, después de analizarlo 3 años, senos permitió que sean 60 los nuevos. Ahora necesitamos esos 100 y también en virtud de todo lo que se viene y de todo lo que se está generando. Esto no genera un costo mayor al Municipio, eso es lo que queremos explicar, ya que pasar el contrato, el agente contratado cobra exactamente lo mismo. Lo que sí tiene, la otra condición, que le permite la estabilidad, que para nosotros es fundamental y que está dentro de nuestros derechos. No es plata, sino pasar los contratos que estamos en 340 para que sea más dinámico. No es un tema presupuestario o de costos. Sino administrativos", remarcó el representante gremial.