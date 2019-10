A fines del mes pasado, el diputado provincial Omar Martínez se mostró muy preocupado por el estado de las estaciones de trenes de Gálvez, Rafaela y Ceres. Y por eso, elaboró un proyecto para que Nación dé respuestas a las necesidades básicas de infraestructura en dichos espacios: falta de baños, salas de espera sin comodidades mínimas, falta de iluminación que implica problemas de seguridad para los pasajeros.

Este proyecto elaborado por Martínez solicita al Poder Ejecutivo Provincial que “arbitre los medios ante su par de la Nación instándolo para que se tomen las medidas necesarias y se dé una respuesta adecuada a las necesidades de infraestructura” de esas estaciones.

"Yo vengo de la cuna de trenes. Soy de la ciudad de San Cristóbal, mi papá fue ferroviario y estos temas los conozco mucho. Estudié mi carrera yendo y viniendo en trenes, de San Cristóbal a Santa Fe. Esto no se nos ocurrió ahora, sino que en las distintas visitas que estuvimos haciendo pusimos énfasis en tres ciudades, pero que podrían ser muchas más", explicó Martínez al respecto, remarcando un gran conocimiento de esta via de transporte.

Además dijo que "es un proyecto de comunicación, respetuoso, solicitando a las autoridades nacionales poder tener mejoras en las que toda persona que va a tener una espera, pueda tener un lugar cómodo, limpio, iluminado, ya que esto se ha convertido en un problema. Es algo bastante simple decirlo, pero a nivel nacional, cada testamento, será que ser tomado como nota para que se pueda mejorar", expresó.

Este proyecto presentado por el ex presidente comunal de Humberto Primo fue ingresado y esta semana pasó, Martínez hizo un tratamiento sobre tablas, por lo que fue tratado. "Es un proyecto que queda dentro de nuestra provincia y la mejor forma de difusión es la que puedo tener en las redes sociales o en los medios. Queda en la Cámara de Diputados de la provincia, pero no es como un proyecto de ley que se sanciona, la provincia se reglamenta y demás. Esto pasa las barreras de nuestro Estado provincial y es un solamente un proyecto de comunicación para que esas voces se multipliquen. Si no es para este gobierno, será para el entrante justamente para dar una mano en algo que es importantísimo como la infraestructura ferroviaria. Ojalá tengamos políticas de estado para mejorar. No es algo que esté perdido, ya que vemos que se han levantado muchos ramales de vías y sigue siendo muy importante. Sería una vía de comunicación y no solamente a nivel pasajeros, sino a nivel cargas como lo ha hecho toda la vida Ferrocarriles Argentinos", dijo el diputado.

En el proyecto que elevó, destaca que varias estaciones intermedias de la provincia el tren recoge pasajeros en tránsito. Algunas de ellas en condiciones adecuadas como son Rosario Norte y Sunchales. Las estaciones de Gálvez, Rafaela y Ceres presentan deficiencias edilicias importantes, como falta de baños para los pasajeros, carencia de bancos e incluso de las mínimas comodidades para una espera. "Lo que es vías férreas, caso trenes, y lo que es las vías aéreas, como aviones o bien la parte marítima, son las tres opciones donde la siniestralidad es bajísima. Así se evitaría muchos accidentes. Sabemos que esto no es un día para el otro, pero sería tan lindo tener de nuevo los trenes con un plan a mediano y largo plazo, recuperarlos y abaratar costos", remarcó el funcionario provincial.