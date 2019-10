La rafaelina Matthysse perdió en fallo dividido

Luego del escándalo en el pesaje -donde hubo un beso en la boca- la polaca Ewa Brodnick se impuso a la rafaelina Soledad Matthysse, e intentó recomponer la relación. No fue aceptado por Soledad, quien le destinó un "fuck you". Mirá un video, y recordá lo ocurrido en el pesaje.

El título mundial en juego y el escandaloso pesaje previo convirtieron al combate entre la rafaelina Soledad Matthysse y la polaca Ewa Brodnick, en uno de los más esperados del boxeo femenino de los últimos meses.

La pelea no defraudó: protagonizaron un trámite parejo que se definió en las tarjetas con fallo dividido, y tuvo un nuevo capítulo de tensión al finalizar.

Los jueces vieron ganadora a la local en el Hala Sportowa de la ciudad de CzÄ™stochowa, pero de manera ajustada con 96-94, 97-93 y 95-96 (esta última tarjeta a favor de nuestra coterránea).

Al darse el fallo Matthysse realizó gestos expresando su disconformidad, y de acuerdo a Infobae mientras la polaca la saludaba le dijo "no me ganaste", y le mostró su dedo medio para realizar el universal "fuck you".