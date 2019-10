El Bohemio tenía un prueba durísima en Villa Crespo ante Belgrano, cabeza de serie de la Zona A. El presente del "Pirata" no era bueno, y Atlanta terminó por hundirle el barco al golearlo 4-2 en una actuación que lo pone como un contendiente serio en la categoría. Y el DT del elenco cordobés, Berti, quedó en la cuerda floja.Era un partido para confirmar que Atlanta está para cosas grandes, y no defraudó.En el otro partido de esta Zona A, Estudiantes de Río Cuarto superó 3-1 a Brown de Puerto Madryn.Vale recordar que el jueves, en el inicio de este octavo capítulo, y por la Zona B, Instituto y Quilmes habían igualado 1 a 1.18.10 (TV TyC Sports) Platense vs San Martín San Juan.15.30hs Villa Dálmine vs Brown (A), 20.10 (TV TyC Sports) Sarmiento de Junín vs Chacarita.