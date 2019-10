Talleres cayó en su visita a Tucumán

Atlético Tucumán evidenció una notoria mejoría con respecto a sus últimas presentaciones y venció con justicia a Talleres de Córdoba por 2 a 1, al cabo de un aceptable encuentro disputado anoche en el estadio "Monumental José Fierro", en el marco del partido que cerró al novena jornada de la Superliga.Leandro Díaz, a los 38 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para el dueño de casa. Ya en el complemento, Ramiro Carrera, a los 35, alargó la diferencia para el elenco de Ricardo Zielinski, mientras que Nahuel Bustos, a los 47 minutos, descontó para la formación de Alexander Medina.Pese a la derrota que sufrió en el epílogo del cotejo ante Independiente en la fecha pasada, la "T" tenía ante sí la posibilidad de llegar a la cima del certamen de conseguir una victoria.Lejos de adoptar el rol protagónico que la coyuntura le imponía, el cuadro del "Cacique" no hizo pie en casi todo el primer tiempo a pesar de que su rival no resultó un dechado de virtudes.Newell´s y Banfield repartieron anoche un punto para cada lado al igualar sin goles en Rosario, en la apertura de la novena fecha, que los mantuvo de igual forma en la lucha por la permanencia.En un trámite muy cerrado e intenso, ya que ambos sabían que era un cruce clave por los promedios, hubo pocas opciones de peligro sobre los arcos.En ese contexto, fue Alan Aguerre, el arquero de la "Lepra", el principal artífice de que Newell´s haya podido rescatar la igualdad, que lo dejó momentáneamente con 16 puntos, ubicándose como escolta del líder Boca.La "Lepra" no le encontró la vuelta al cerrojo defensivo de Banfield, que mostró el habitual plan de Julio Falcioni, y aprovechando los espacios casi se lleva un triunfazo de Rosario.El "Taladro" se quedó así con una igualdad que lo hace volver a sumar tras la caída frente a San Lorenzo como local, que había preocupado a sus hinchas.