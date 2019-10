San Lorenzo, va por la cima

BUENOS AIRES, 5 (NA). - San Lorenzo recibirá hoy a Central Córdoba de Santiago del Estero en un partido válido por la novena fecha de la Superliga, en el cual buscará un triunfo que le permita quedar en la punta al menos hasta el domingo cuando Boca visite a Defensa y Justicia.El encuentro se disputará a partir de las 15:30 en el estadio Pedro Bidegain, contará con el arbitraje de Néstor Pitana y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.San Lorenzo viene de ganarle como visitante a Banfield por 1 a 0, tiene 16 unidades y, en caso de lograr el triunfo, quedará como líder ya que pasaría a Boca, que tiene 18 unidades y es el único puntero.El entrenador Juan Antonio Pizzi dispuso que regrese al once inicial Lucas Menossi, quien cumplió una fecha de suspensión y jugará por Gerónimo Poblete, que fue expulsado frente al "Taladro".Además, el técnico realizaría una variante en la parte ofensiva donde Nicolás Blandi ingresaría en reemplazo de Adam Bareiro.13:15 hs (TNT Sports) Argentinos vs Arsenal (Fernando Espinoza), 13:15 hs (Fox Sports Premium) Godoy Cruz vs Gimnasia LP (Darío Herrera), 17:45 hs (TNT Sports) Estudiantes vs Huracán (Facundo Tello), 20 hs (Mauro Vigliano) Racing vs Aldosivi (Fox Sports Premium).Estadio: Pedro Bidegain (San Lorenzo). Árbitro: Néstor Pitana. Hora de inicio: 15:30 - TV: Fox Sports Premium.Nicolás Navarro; Andrés Herrera, Gianluca Ferrari, Ramón Arias, Bruno Pittón; Lucas Menossi, Fernando Belluschi, Juan Ramírez; Ángel Romero, Oscar Romero y Nicolás Blandi. DT: Juan Antonio Pizzi.Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Nicolás Correa, Francisco Manenti, Jonathan Bay; Cristian Vega; Leonardo Villalba, Juan Galeano, Gervasio Núñez, Facundo Melivilo; Jonathan Herrera. DT: Gustavo Coleoni.Estadio: Presidente Perón (Racing). Árbitro: Mauro Vigliano. Hora de inicio: 20:00 - TV: Fox Sports Premium.Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Soto; Marcelo Díaz; Walter Montoya, Matías Zaracho y Matías Rojas; Lisandro López y Jonathan Cristaldo. DT: Eduardo Coudet.Luciano Pocrnjic; Nicolás Bazzana, Leonel Galeano, Marcos Miers; Emanuel Iñiguez, Leandro Maciel, Gastón Gil Romero, Federico Gino, Lucas Villalba; Sebastián Rincón y Federico Andrada. DT: Fabio Radaelli.