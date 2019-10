Viernes sin fútbol

Los encuentros que estaban programados para la jornada de ayer, en la Primera A y Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol, fueron reprogramados debido a las condiciones climáticas y finalmente se jugarán este domingo.De esta forma la décima fecha del Clausura del principal certamen liguista, que tiene ya disputado el empate entre Atlético de Rafaela y Unión de Sunchales 1 a 1, se jugará mañana de la siguiente forma: 16 hs 9 de Julio vs Talleres de María Juana (Claudio González), Brown de San Vicente vs Ben Hur (Rodrigo Pérez), Deportivo Ramona vs Ferrocarril del Estado (Sebastián Garetto), Argentino Quilmes vs Sportivo Norte (Mauro Cardozo), Libertad vs Florida de Clucellas (Angelo Trucco), Peñarol vs Tacural (Silvio Ruíz).