Sudáfrica goleó a Italia y se acerca a cuartos

En su tercer partido en el Mundial de Rugby y con los cuartos de final como principal objetivo, Sudáfrica aplastó 49-3 a Italia y se llevó una victoria con punto bonus que le permite llegar a la cima del Grupo B junto a los europeos, con 10 unidades cada uno.En el primer tiempo, los sudafricanos se mostraron más sólidos en el pack. Los Springboks mostraron su poderío físico en las formaciones fijas y luego de una buena apertura para Cheslin Kolbe, el wing sudafricano apoyó el primer try del partido. Las lesiones de Simone Ferrari y Marco Riccioni fueron un problema para la primera línea italiana, sin embargo, llegaron al descuento a través de un drop del apertura Tommaso Allan.Antes de la finalización de los primeros 40 minutos, Handré Pollard acertó un penal y el hooker Bongi Mbonambi volvería a llegar al ingoal italiano para irse al descanso 17-3.El complemento arrancó con la expulsión de Andrea Lovotti en Italia, y a partir de allí todo fue sudafricano. Nuevamente Kolbe, Lukhanyo Am, Makazole Mapimpi, RG Snyman y Malcolm Marx apoyaron cinco tries y cerraron la goleada sudafricana, que se llevó el punto bonus y quedo muy bien parado de cara a la última fecha de la primera fase.Italia, que venía de conseguir dos triunfos con bonus ante Namibia y Canadá, nunca ganó tres partidos en un Mundial y tiene la difícil tarea de vencer a los All Blacks si quieren llegar a cuartos. Por su parte, los Springboks, que sumaban una caída (ante Nueva Zelanda) y una victoria con punto extra (frente a Namibia), definirán su suerte el martes 8/10 ante Canadá.Este sábado, desde las 5 de la mañana, el seleccionado Argentino se enfrentará ante Inglaterra en un duelo crucial en sus aspiraciones de seguir con chances de clasificarse a los cuartos de final. Para aquellos que no puedan madrugar, habrá repeticiones a las 8.30 por ESPN.Vale recordar que el rafaelino Mayco Vivas estará en el banco de relevos de Los Pumas.El historial entre argentinos e ingleses tiene un claro dominador: ellos. En 23 encuentros, los europeos ganaron 18 y Los Pumas 4. Hay un empate, en 1981, en el primer cruce entre estas selecciones. Las victorias argentas fueron en 1990 (15-13 en Vélez), 1997 (33-13 en Ferro), 2006 (25-18 en Londres) y 2009 (24-22 en Salta). Hay dos partidos en Copas del Mundo: 1995 y 2011, con triunfos de la Rosa.02.15 hs. Australia vs Uruguay, 07.30 hs. Japón vs Samoa.01.45 hs. Nueva Zelanda vs Namibia, 04.45hs Francia vs Tonga.