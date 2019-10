Fernández propone un plan contra el hambre

BUENOS AIRES, 5 (NA).- El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, lanzará el próximo lunes una convocatoria a luchar "contra el hambre", que incluirá un "observatorio" de alimentos y propuestas para bajar los precios, con la colaboración de empresas, universidades y gremios, en el intento de mejorar la situación de los sectores más vulnerables.

"Este país se jacta de ser capaz de alimentar a 400 millones de personas, pero no somos capaces de alimentar a 15 millones de pobres. El lunes les voy a pedir que nos rebelemos contra eso y vayamos todos a luchar contra el hambre", afirmó el ex jefe de Gabinete.

En un acto en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Fernández lanzará la convocatoria, que alcanzará a todos los sectores. "Esperen al lunes, pero el sentido no es que sea parte de la campaña ni parte de un plan de gobierno. Es apoyar y movilizar a todos los argentinos, que haya un observatorio que vea que los recursos alimenticios que logremos terminen en el lugar adecuado", señaló el ex funcionario, en declaraciones al canal TN durante su paso por Chivilcoy.

Y agregó: "Y que lo hagamos con el esfuerzo de todos, universidades, empresas, la UIA, la COPAL, sindicatos".



CON RANDAZZO

Fernández salió ayer de gira por Chivilcoy, Chacabuco y Junín junto al ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo, a quien sumó a su construcción para reforzar la unidad del PJ."Es un amigo querido por mí. Estoy contento de que nos esté acompañando, ahora, activamente", resaltó Fernández en declaraciones al canal TN en Chivilcoy, la ciudad de origen de Randazzo, donde finalizó la extensa recorrida.

Acompañado por el ex funcionario, el postulante presidencial sostuvo que "lo mejor que él tiene es su vocación militante" y detalló que han "hablado de todo", luego del distanciamiento de Randazzo del kirchnerismo por los cortocircuitos en las elecciones de 2015 y 2017.

"Ahora hay que ver de qué manera trabajamos para adelante. Es un amigo, que respeto y valoro y tiene las puertas abiertas", subrayó el ex jefe de Gabinete.

Luego de compartir un extenso almuerzo días atrás, Fernández y Randazzo se mostraron juntos en público por primera vez este viernes y visitaron los distritos de la Cuarta Sección electoral bonaerense, con actos y reuniones con dirigentes locales.

"Si me votan el 27, el 10 de diciembre llegamos a la Casa Rosada, con Cristina (Kirchner), vamos a poner en marcha otro país, donde lo que más preocupa sea la justicia y la igualdad", resaltó el candidato en un acto en Chacabuco.

Allí también estaba el ex titular de la Cámara baja, Julián Domínguez, oriundo de esa ciudad, y otro que también se había enfrentado al kirchnerismo tras la salida de la ex mandataria del Poder Ejecutivo.

Más temprano, en declaraciones a radio Colonia, Fernández no descartó sumar a Randazzo a su eventual Gabinete.

"Con Florencio no hablé en su momento porque respeté sus tiempos, conozco sus condiciones. Yo lo tengo entre mis afectos de la política y es una alegría que me acompañe", señaló.

Ante la consulta sobre si Randazzo podía ser "ministeriable", el ex jefe de Gabinete respondió: "Absolutamente, pero quiero aclarar que no lo hemos hablado".