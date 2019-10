Macri pidió más tiempo para mostrar resultados

BUENOS AIRES, 5 (NA).- El presidente Mauricio Macri continuó ayer con la marcha nacional del "Sí se puede", esta vez en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde afirmó que su gestión es parte de "un proceso que lleva tiempo" y volvió a prometer que "lo que viene es el empleo y el alivio a fin de mes".

Acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el líder de Juntos por el Cambio encabezó una nueva parada de la marcha nacional con la que tiene previsto recorrer 30 ciudades en un mes y que este sábado lo llevará a la provincia de Mendoza.

"Estos últimos tiempos fueron muy difíciles, sobre todo el último año, sé lo que ha sido llegar a fin de mes pero estamos creciendo, esto es un proceso y necesita más tiempo", aseguró el jefe de Estado, que intentar con estas recorridas instalar entre sus votantes la esperanza de remontar la dura derrota que sufrió en las primarias.

Macri reiteró que el país "hoy está mucho mejor parado que hace cuatro años" y remarcó: "Yo sé que ustedes, la clase media, son los que han hecho el mayor esfuerzo, pero lo que viene es el empleo, el salario, el alivio a fin de mes".

"Me metí en política por ustedes, porque estoy convencido de que son muchas las cosas que podemos hacer juntos. Estamos acá porque queremos cuidar la democracia, vivir en paz, estamos acá porque amamos la libertad, porque le damos valor a la honestidad, porque le decimos no a la impunidad".

Por su parte, Vidal arengó a los simpatizantes del Gobierno "buscar" y "cuidar cada voto" y agregó: "Como dimos vuelta tantas cosas que nos decían que era imposible, vamos a dar vuelta esta elección".

La gobernadora recordó el triunfo de 2015 y señaló: "Nos dábamos cuenta de que éramos cada vez más, como hoy. Ustedes no vinieron por Mauricio o por mí, si no por algo mucho más grande, vinieron por nuestros sueños, para defender y hacer crecer la provincia".

"Somos millones los que creemos en los mismos valores, en el valor del trabajo, el esfuerzo, la honestidad, el diálogo, el respeto, querer vivir en paz", afirmó la mandataria.

En el escenario junto a Macri y Vidal también estuvieron el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, el candidato a diputado nacional Cristian Ritondo y el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador.



DEFENSA DE FRIGERIO

Macri defendió a su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de las críticas que le hizo la diputada Elisa Carrió y subrayó que "todo lo que ha hecho" el funcionario fue bajo su "conducción y liderazgo", por lo que ratificó la confianza que le tiene. La socia fundadora de la alianza oficialista participó este jueves de un acto partidario en el Club Aráoz del barrio porteño de Palermo, donde apuntó directamente contra Frigerio, al afirmar: "Esconde muchas cosas. Nos entregó en toda la nación".