Excarcelan a López y De Sousa en la causa de los "cuadernos"

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La Sala 1 de la Cámara Federal le concedió ayer la excarcelación a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa de los "cuadernos" y en otra por lavado de dinero. Los integrantes del Tribunal Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia instruyeron al juez federal Claudio Bonadio para que colocara una caución, que el magistrado fijó en 60 millones de pesos para cada uno.Los magistrados de la Sala 1 se expidieron en la causa de los "cuadernos" por el manejo irregular de la obra pública y en otra por presunto lavado de dinero en la compra de inmuebles a la ex presidenta Cristina Kirchner.Para quedar en libertad, los empresarios deben presentar a la Justicia la forma en que van a cubrir los 60 millones de pesos. Según supo NA, la excarcelación podría producirse entre este sábado y el lunes próximo.Luego de que López y De Sousa obtuvieran la excarcelación en una causa por evasión semanas atrás, Bonadio les negó ese beneficio en estos dos procesos, pero ahora la Cámara Federal hizo lugar a los pedidos de las defensas."No vislumbrándose por el momento elementos que permitan suponer un comportamiento obstructivo que, en adelante, pongan en riesgo el avance de la investigación ni presumir que de recuperar el imputado su libertad, podría intentar eludir la acción de la Justicia", evaluó la Cámara, con la firma de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.Los magistrados también hicieron hincapié en el fallo del Tribunal Oral Federal 3 que excarceló a López y De Sousa en la causa por el no pago de 8 mil millones de pesos del impuesto a la transferencia de combustibles por su empresa Oil Combustibles.Ese Tribunal liberó a ambos a raíz de que en una causa paralela la jueza federal María Eugenia Capuchetti los sobreseyó, al considerar que no existió el intento de venta del grupo empresario Indalo cuando tenía una medida cautelar que lo impedía."No se verifica en este supuesto, la concurrencia de indicadores de riesgo con suficiente entidad como para sostener que la restricción personal impuesta a Cristóbal López sea la única alternativa viable a los fines de garantizar la concreción del derecho valorándose la carencia de antecedentes penales computables computables", evaluaron en el fallo al que accedió NA.Además, consideraron que se encuentran agotadas las investigaciones, ya que ambos expedientes en los que están acusados están en instancia de juicio oral y público.