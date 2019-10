Lluvia y caos vehicular

Luego del inicio de la primavera con algunos días de mucho calor, fundamentalmente el pasado fin de semana, donde se registraron casi 37º, en estos días se vivieron jornadas otoñales, ya que a partir del martes, con la llegada del viento y la baja de la temperatura de casi 20º, se le sumó la inestabilidad con la aparición de algunas lluvias, sobre todo este viernes. Ya el jueves se habían registrado algunas lloviznas leves y débiles, pero la mañana de ayer amaneció con abundantes precipitaciones. Según datos de la Estación Meteorológica del Aeródromo de Rafaela, hasta las 9 de este viernes se habían registrado 11 milímetros en nuestro medio, en tanto que el total de lluvia caída en la jornada fue de 15 milímetros. No fue tanto, pero sí bastó para volver a sacar la ropa abrigada que por unos días habíamos guardado en los roperos y placares, al igual que los paraguas, que hacía mucho no se los utilizaba para resguardarse de las gotas molestas a raíz de la sequía que hubo en los últimos tiempos. Y también el “agua” caída fue el factor desequilibrante del tremendo caos vehicular que se pudo observar ayer en horas del mediodía en las principales arterias de la ciudad como para protegerse de las gotas. Hubo mucho tráfico y mucho movimiento de autos y motos y diversos inconvenientes para poder estacionar, ya sea a la hora de salir del “laburo” o para ir a buscar o llevar los chicos a los distintos establecimientos educativos. Igualmente, el dato positivo es que, pese al “apuro” de los rafaelinos, no se registraron accidentes de tránsito a esa hora. Pero lo bueno es que se espera que el clima mejore para este sábado y así poder disfrutar de un fin de semana que no sea pasado por agua. Para hoy se aguarda un cielo nublado, con un 10% de probabilidad de precipitaciones y 47% de humedad, con 21º de máxima y 6 de mínima. Mientras que para este domingo, es probable que tengamos un día de mucho sol después de varias jornadas, al igual que el próximo lunes, con una temperatura máxima de 231 y una mínima de 9. Ya a partir del martes, los pronósticos indican que el cielo volvería a estar nuboso, al igual que el resto de la semana.