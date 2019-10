El complejo sojero aporta el 62% de la recaudación por derechos de exportación

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El complejo sojero aporta unos $ 204.400 millones anuales, el 62% de la recaudación total de $328.000 millones en concepto de derechos de exportación (DEX), por sufrir una mayor carga tributaria y su elevada participación en las ventas al exterior. .Así lo consignó el economista Juan Manuel Garzón, del instituto IERAL de la Fundación Mediterránea, en un informe en el que estimó que la recaudación en concepto de DEX subiría 88% este año con relación al 2018. "En dólares se llegaría a US$ 6.745 millones (+71% interanual) y los DEX pasarían a representar el 6,6% de los recursos tributarios totales, casi el doble que en el ejercicio 2018 (3,4%)", dijo.Expresó que la recaudación más alta que tuviera esta tributación fue de US$ 13.116 millones en 2011 y su mayor participación en el 2008 (13,4% de los recursos tributarios y 3,1% del PIB)"."En ambos casos durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y con precios de commodities, medidos en poder de compra interno, muy superiores a los niveles actuales", añadió Garzón.También señaló que "por sufrir una mayor carga tributaria y por su elevada participación en las exportaciones totales, el complejo sojero estaría aportando unos $204.400 millones, el 62% de la recaudación total".En tanto, los complejos de cereales (trigo, maíz, otros y sus principales derivados industriales) y los de las restantes oleaginosas (girasol, maní) generan unos $45.000 millones (14%).Otros productos de base agropecuaria relevantes, caso de carnes, lácteos, vinos, hortalizas y legumbres aportan unos $29.800 millones (9%), mientras que los restantes, en su mayoría manufacturas de base industrial, $18.600 millones (6%) y los servicios, unos $ 30.200 millones (9%)."Si se ordena a los países (pocos) que aplican DEX según el ratio recaudación efectiva/flujo de exportaciones, Argentina ocupaba el quinto puesto (de mayor a menor) con una relación del 6,9% en el 2017, en un ranking liderado por un pequeño país-isla de Oceanía (Islas Salomón), seguido por Rusia, Costa de Marfil y Kazajistán", indicó el especialista.Suponiendo que no se hayan producido cambios importantes de política tributaria en otros países, la Argentina estaría "llegando al podio en 2019, con una relación que promediaría el 9,5%, y que la ubicarían en un tercer lugar, muy cerca del segundo, Rusia, (9,6%)"."Dadas las urgencias fiscales, el próximo gobierno podría intentar subir los DEX. De concretarse, además de ser una mala noticia por las distorsiones que genera este impuesto, debe advertirse que no hay mucho espacio para una tajada fiscal mayor, al menos sin afectar en forma significativa las condiciones de competencia de los exportadores", indicó.Afirmó que los DEX superaron los 2 puntos del PIB sin generar daños significativos sobre la producción con precios de commodities que eran 25% al 30% por encima de los valores actuales.