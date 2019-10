Familiares y fans despiden al cantante mexicano José José

MIAMI, 5 (AFP-NA).- Celebridades, familiares y fans de José José despedían al cantante mexicano este viernes en Miami, en un funeral en el que amigos personales de la familia revelaron al canal hispano Telemundo que el artista no será sepultado en México.

José Rómulo Sosa Ortiz, quien falleció el sábado pasado a los 71 años, era velado la tarde de este viernes en la funeraria Caballero Rivero de la localidad de Westchester, en el suroeste de Miami, Florida.

Luis Ernesto Berríos, amigo de José José desde hace 25 años y quien dijo haber compartido y charlado con él hasta hace un mes, dijo al canal Telemundo frente a la entrada de la funeraria que el cantante no será sepultado en México, sino en Miami.

"Va a ser sepultado en Miami porque esa es una decisión de la viuda (Sarita Salazar), y ella la tomó porque ella quiere que él esté aquí, ella quiere tener un lugar en Miami donde llorar y llevarle flores a su esposo cuando así lo sienta", dijo Berríos.

"La determinación de poner distancia con sus hijos (mayores) fue de José José; su hija no tuvo nada que ver", dijo Berríos a la entrevistadora.

La cantante cubana Flor DLoto confirmó al canal la misma versión.

Los detalles del homenaje de este viernes están rodeados de la misma nube de rumores que ha empañado la memoria del "Príncipe de la canción", cuya voz privilegiada marcó un hito en la cultura popular mexicana y de varios países latinoamericanos.

Se espera que numerosos artistas actúen en un tributo en medio de un "karaoke masivo", pero no estaba claro quiénes participarían.

A lo largo de la tarde, decenas de fans cantaban ocasionalmente algunos de sus hits, como "El Triste" o "La nave del olvido", y algunos llevaban arreglos florales a la funeraria. "¡Que viva José José!", gritaban de vez en cuando.

La hija menor del cantante, Sarita Sosa, acudió a la funeraria en la mañana, mientras sus hermanos mayores, Marysol y José Joel, lo hicieron después del mediodía.

Las hostilidades entre los tres desviaron la atención sobre el recuerdo del padre.

Tras la muerte de José José el sábado, sus hijos mayores -fruto del segundo matrimonio del artista- llegaron a Miami desde México para despedirse de su padre, pero su viaje se transformó en lo que llamaron "una peregrinación absurda" debido la negativa de su media hermana Sara de revelar dónde estaba el cuerpo del intérprete.

Sara Sosa, de 25 años, es hija del tercer matrimonio del artista, con Sarita Salazar. De acuerdo a los hermanos mayores, ella no respondía las llamadas tras la muerte del padre.

Tuvo que mediar el cónsul de México en Miami, Jonathan Chait.

Finalmente los hermanos se reconciliaron el martes, pero el paradero del cuerpo no se conoció públicamente hasta el miércoles, cuando acordaron velarlo en Miami y trasladarlo a principios de la semana próxima a México, donde se espera que será homenajeado por multitudes.

José José labró una carrera de 55 años y vendió más de 100 millones de discos, lo que lo convierte en uno de los intérpretes más exitosos en habla hispana.