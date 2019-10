Djokovic sigue con paso firme en Tokio

TOKIO, Japón, 5 (AFP). - El número 1 mundial, Novak Djokovic, sometió con dureza al francés Lucas Pouille, 24º de la ATP, al imponerse por 6-1 y 6-2, en 50 minutos, este viernes en los cuartos del Torneo de Tokio."No soy una máquina, pero hoy he jugado como si lo fuera", reconoció el serbio.Potencia, precisión, finura, ocho saques directos, ninguna doble falta. Djokovic sacó a relucir sus excepcionales recursos técnicos."Es uno de mis mejores partidos del año. Estoy muy contento de la manera en la que me he sentido y de la manera en la que he jugado", dijo Djokovic, que regresó a la competición en la capital japonesa luego de haberse retirado en octavos del US Open por una lesión en el hombro izquierdo.El serbio jugará por un puesto en la final con el belga David Goffin (15º), que batió al surcoreano Hyeon Chung (143º) por un doble 6-2.En la otra semifinal del torneo que se disputa en la capital japonesa, jugarán el estadounidense Reilly Opelka y el australiano John Millman.El Torneo de Tokio se disputa sobre superficie dura y reparte 1.895.290 dólares en premios.Djokovic, que dejó abierto un gran interrogante tras retirarse en el Abierto de los Estados Unidos, cuando se desarrolló el último Grand Slam de la actual temporada, no solo se mostró recuperado en su juego, sino en lo físico, un aspecto que generó ciertas preocupaciones en el entorno de Novak.Los resultados de la jornada desarrollada ayer en cuadro del single masculino del certamen japonés, son los siguientes: Novak Djokovi (Serbia) a Lucas Pouille (Francia) 6-1 y 6-2; David Goffin (Bélgica) a Hyeon Chung (Corea) 6-2 y 6-2; Reilly Opelka (Estados Unidos) a Yasutaka Uchiyama (Japón) 6-3 y 6-3; John Millman (Australia) a Taro Daniel (Japón) 6-4 y 6-0.