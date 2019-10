Falsa noticia sobre el uso del celular al conducir

Desde hace tiempo, a través de las redes sociales o de los grupos de Whatsapp, circulan muchísimas informaciones que en pocos segundos se viralizan y llegan como ciertas, siendo muchas de ellas falsas. Tal es el caso de un mensaje que daba cuenta de que la población tenga cuidado porque en Rafaela había comenzado una fiscalización sobre el uso del celular al conducir y las multas ascendían a 147 mil pesos.Al respecto, el Secretario de Gobierno, Eduardo López, desmintió el mensaje y aclaró el tema: “existe hoy por hoy una legislación que indica que deben multarse a aquellos conductores que manejen y hablen por celular, además es uno de los motivos de distracción que puede ocasionar accidentes. Está demostrado que utilizar estos elementos produce dispersiones en la atención”, señaló.La Ordenanza N° 4.095 establece la prohibición de conducir utilizando teléfonos celulares auriculares y/o sistemas de comunicación de operación manual continua, en cualquiera de sus formas verbales o escritas, ya que la Municipalidad de Rafaela adhirió a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, reglamentando y adaptando dicha normativa a las particularidades locales, haciéndolo aún antes que el gobierno Provincial adhiriera a la citada norma nacional.Si bien existen las sanciones correspondientes a este tipo de infracciones, López indico que los controles los llevan a cabo los inspectores, porque la fiscalización se hace desde hace tiempo, pero lo que es falso es el monto que indica ese mensaje que circuló por diferentes vías de comunicación. “Nosotros siempre recomendamos que cuando se maneja no se debe usar el celular, ya que una vez detectada la infracción se labra el acta correspondiente y después le llega la notificación al infractor y las multas como mucho ascienden a 375 unidades de multa que hoy están rondando los 14.000 pesos y el mínimo es la mitad”, expresó el funcionario. A su vez y al ser consultado por la cantidad de infracciones registradas a rafaelinos por el uso del celular, López dijo que “tenemos un número importante y esta es una infracción que nos preocupa ya que el uso del celular aumenta la desatención a la hora de conducir. Es una infracción muy frecuente”.Desde la página oficial de la ONG Luchemos por la Vida, indican los riesgos de conducir utilizando el celular. La cantidad de accidentes causados por personas que hablan por teléfono mientras conducen, está creciendo en todo el mundo. La atención que demanda la comunicación telefónica, distrae al conductor y la tensión que puede provocar el contenido de la llamada perturba su tarea de conducir, con la consecuente producción de demoras o errores en las acciones. Y esto no se soluciona con un teléfono “manos libres”. La cuestión es tener la “mente libre” de cualquier otra preocupación que no sea la conducción. Por ello, la ley de tránsito prohíbe su uso durante la conducción.Según diversos estudios, el uso del teléfono móvil es un factor que multiplica por cuatro el riesgo de sufrir accidentes. Mientras se habla por teléfono, aunque sea manos libres, se pierde la capacidad de concentración necesaria para conducir: no se mantiene una velocidad constante, la distancia de seguridad no es suficiente con el vehículo que circula delante y el tiempo de reacción aumenta considerablemente entre medio y dos segundos, dependiendo del conductor.