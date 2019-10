Midgets del Litoral: hoy deciden si corren en Vila

"Lo veo complicado, pero mañana -por hoy- vamos a estar tomando una decisión entre las 09:00 y las 10:00", le comentó Arturo Montrucchio a LA OPINION, ante una consulta puntual sobre lo que podría ocurrir con la disputa de la competencia que el Midgets del Litoral tiene previsto realizar en Vila.El dirigente de la AML agregó que "esta tarde -por ayer- estuvimos barriendo la pista, que presentaba algunos sectores con agua después de la lluvia, pero las condiciones no son las mejores"."En principio, ya decidimos que no corremos este sábado, pero de todos modos vamos a esperar hasta último momento para determinar si la carrera se puede realizar el domingo, pero es muy difícil porque las máquinas, para trabajar, deberán tener un piso firme, y eso por ahora no se da", agregó.Finalmente, señaló que "en caso de no poder llevar a cabo la fecha el domingo, evaluaremos la posibilidad de reprogramarla para el viernes 11 o el sábado 12, descartando el domingo 13 porque el CAM estará corriendo en Ramona".Juzgamos oportuno recordar que esta prueba es la novena del Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller" y la segunda del playoff, que se inició en el Complejo Deporte Motor de Morteros, con la victoria de Hernán Filippi.El piloto de Freyre suma 85 puntos; Nicolás Valentini (Rafaela) tiene 79; Néstor Bosio (Rafaela) 66; Cristian Molardo (Morteros) 65; Gonzalo Zbrun (Rafaela) 64; Leandro Giraudo (Sunchales) 62; Luis Walker (Rafaela) 57; Alexis Valsagna (Rafaela) 55; Eugenio Mautino (Rafaela) 47; Mariano Bacci (Malagueño) 45; Hernán Calvi (Rafaela) 41; Luis Kunz (Rafaela) y Matías Franco (Porteña) 36; Matías Audino (Villa San José) 24 y Henry Merke (Susana) 21.