Histórico acto de la izquierda

Será este domingo 6 de octubre a partir de las 16:30 hs. El acto del Frente de Izquierda Unidad se hará en el marco de actos en simultáneos en todo el país, incluyendo un acto en la 9 de Julio donde se esperan miles de personas. La invitación lanzará un fuerte mensaje dirigido a la juventud. Cerrará Octavio Crivaro y se transmitirá el discurso que hará Nicolás del Caño, candidato presidencial del Frente de Izquierda Unidad, en Capital Federal.Esta vez será la izquierda la que cope las tradicionales escalinatas del Parque España de la ciudad de Rosario, que recibirán a cientos de militantes y simpatizantes de las fuerzas que conforman el Frente de Izquierda Unidad. Se esperan cientos de invitados de Rosario, Santa Fe, Arroyo Seco, el Cordón Industrial de San Lorenzo, Villa Constitución, Venado Tuerto, Pueblo Esther y varias ciudades más de la provincia.Macri se va, pero el ajuste se queda. Necesitamos una izquierda fuerte en el país y en el Congreso. Ese es eslogan de campaña de estas elecciones y así lo demostrarán en este acto que anunciaron como un acto histórico para la izquierda en la región. A cargo del cierre del acto estará Octavio Crivaro candidato a diputado nacional, también serán parte de los oradores los y las candidatas a diputados de Santa Fe como Daniela Vergara, Luciano Cáceres y Jimena Sosa, y Verónica Carrizo quien será la presentadora. Habrá además una transmisión del discurso de Nicolás del Caño en el acto de la 9 de Julio, donde también hablará Romina del Plá.Crivaro explicó que “estamos convencidos que Macri se va pero el ajuste se queda. Nos deja el peso de la deuda externa, la bochornosa tutela del FMI. Y nosotros ante eso decimos basta. Sin embargo alcanza con escuchar a Alberto Fernández rosqueando con el FMI para entender que el peronismo va a seguir pagando la deuda con la plata que tendría que ir para educación, trabajo y salud. Con escuchar a Alberto Fernandez pedirle a los aeronáuticos que levanten el paro, volviendo a pedir que no se salga a las calles a pesar del brutal ajuste que viven los trabajadores y la juventud, ya podemos saber que lo que se espera de su gobierno es mas ajuste y por eso no quieren que nadie proteste antes. Por eso los mismos gobernadores peronistas opositores como Perotti son los que les votaron las leyes de ajuste a este gobierno. Con mirar Chubut alcanza para saber cuál es la política del peronismo cuando tiene que aplicar planes de ajuste y que no dudan en hacerlo. A la CGT ni siquiera se la escucha en un comunicado, están guardados permitiendo que el FMI y Macri aplasten las condiciones de vida del pueblo trabajador”. “Hay que prepararse y seguir en las calles. Con el Frente de Izquierda Unidad no hay sorpresas. No encontrarán legisladores que voten los planes de ajuste y hambre al gobierno, que voten en contra de la legalización del aborto. Por eso el Frente de Izquierda Unidad tiene que hacer una gran elección en octubre que sea un mensaje a los poderosos. Hay que tener nuevas bancas en el Congreso y fuerza en todo el país. Y porque esa fuerza la tenemos que mostrar movilizados es que las y los invitamos este 6 de octubre al acto del Frente de Izquierda Unidad en las escalinatas del Parque España”.