Se levantó el paro de los pilotos y habrá vuelos el fin de semana

BUENOS AIRES, 5 (NA).- Los gremios de los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral levantaron anoche el paro previsto para el sábado y el domingo, por lo cual, habrá vuelos el fin de semana, según confirmó el titular APLA, Pablo Biró.

"Suspendemos la medida de fuerza solo porque un funcionario de la Secretaría de Trabajo se puso como garantía en las negociaciones que estamos llevando adelante", declaró Biró a la prensa luego de la reunión de anoche con el Gobierno.

"Suspendemos la movida de fuerza, que igual podemos implementar la semana que viene, que es fin de semana largo. Todavía no hay ningún acuerdo", agregó Biró.

Los gremios de los pilotos con Biró, Genaro Trucco (UALA), Mateo Ferrería (APLA), Jorge Hernández (APLA) y Cristián Erhardt (UALA) a la cabeza estuvieron reunidos desde ayer a la tardecita con funcionarios de la Secretaría de Trabajo, encabezados por Lucas Aparicio, durante tres horas y media y luego se decidió levantar el paro.

Desde la Secretaría de Trabajo se informó que "durante la reunión se trabajó sobre el conflicto existente entre la empresa Aerolíneas Argentinas y las organizaciones gremiales, y se generó un espacio de negociación sobre la instancia de recomposición salarial pendiente".

"A través del diálogo con las organizaciones gremiales, y frente al compromiso de la empresa de formalizar una nueva propuesta en una reunión convocada para el día lunes, los gremios manifestaron que dejarán sin efecto las medidas de fuerza anunciadas para el día de mañana", destaca el comunicado de la Secretaría de Trabajo.

Durante toda la jornada de hoy, según pudo averiguar NA, hubo charlas y negociaciones entre los gremios y el Gobierno y se llegó a la reunión de la noche con la certeza que se levantaba la medida de fuerza, más allá de las declaraciones de los líderes sindicales.

La secretaría de Trabajo había dictado el jueves la conciliación obligatoria en el conflicto aeronáutico y la misma había sido acatada por UPSA, de Ruben Fernández y APTA, de Ricardo Cirielli. Biró de APLA y Cristián Erhardt de UALA desconocieron la conciliación y mantuvieron firmes la idea de llevar adelante la medida de fuerza el fin de semana.

"Esto es una muestra de buena voluntad de los trabajadores, pero repito, no hay acuerdo ni nada, si la semana que viene no hay acuerdo se llevarán adelanten las acciones que se iban a concretar este sábado y el domingo", sentenció Biró.

Durante toda la jornada de ayer hubo declaraciones cruzadas entre gremios y empresa, situación que complicaba el panorama y las esperanzas que se levantara.

También se refirieron al tema Mauricio Macri y Alberto Fernández, quienes, con diferentes tonos, recomendaron que no se llevara adelante la medida de fuerza de los pilotos.

Macri había asegurado ayer al mediodía que el paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral era "político", mientras para el candidato a jefe de Estado del Frente de Todos la medida podría terminar favoreciendo al Gobierno.

También habló el presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, quien calificó a la medida de fuerza dispuesta en ese momento por los pilotos como de un "paro k" .

El próximo lunes habrá otra reunión en la Secretaría de Trabajo entre los sindicatos, la empresa y funcionarios de Gobierno, en la que se buscará destrabar definitivamente el conflicto, según indicaron las fuentes consultadas.