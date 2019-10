Brenda Vimo habló sobre la emergencia sanitaria del Hospital

La secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rafaela, Brenda Vimo se refirió a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el Hospital "Dr. Jaime Ferré". Además, contó que este viernes estaba prevista una reunión por la mesa de transición del nosocomio local que fue suspendida por parte de las autoridades provinciales: "Estas reuniones que se vienen realizando en diferentes ámbitos del sector público, tienen una sola finalidad y es acordar objetivos, en este caso en la salud pública"."Un hospital o centro de salud no es un almacén donde vos le entregás la llave y el gobierno que viene entra. Nosotros tenemos que garantizar que el 11 de diciembre haya medicación, dinero para pagar las guardias de los médicos y para cubrir las necesidades de la gente. Hoy eso no está pasando", expresó la funcionaria.Por otro lado, Vimo confirmó: "El laboratorio dejó de entregar medicamentos. Hoy hay stock, pero nos vamos a quedar sin, si esta deuda de 30 millones que tiene el hospital para con los laboratorios, no se regulariza". Por último dijo: "Creemos que la salud es una prioridad y es fundamental una mesa donde el objetivo sea el hospital y la gente que necesita de él. Tenemos que consensuar qué va a pasar con todas estas problemáticas que están sucediendo, y pensar sobre todo, en la salud de los rafaelinos".