Más familias trabajadoras cumplen el sueño de tener la casa propia

Este viernes, el intendente Luis Castellano hizo entrega de cinco nuevos créditos municipales correspondientes al programa "Rafaela Construye", para que más familias puedan alcanzar el sueño de la casa propia. Con este programa que se lleva adelante a través del Instituto Municipal de la Vivienda y que se lanzó en diciembre de 2018, son más de 11 millones de pesos que el Estado local destinó para responder a la demanda habitacional que tiene la ciudad.

Ante esto, el mandatario expresó: "Ver la alegría con la que cada persona recibe este crédito para construir su casa propia, en un terreno que les costó mucho, y ver que uno puede contribuir con un programa que lo pensamos para la familia trabajadora, es muy gratificante". "Hoy estamos solos en esto, los bancos no están dando créditos, no tenemos el apoyo del gobierno provincial ni nacional. Necesitamos más que nunca este apoyo porque en lugar de entregar 52 créditos, tal vez, ya hubieran sido más", reflexionó. También dijo que "Rafaela Construye genera no solo la posibilidad de la vivienda propia a cada familia sino que moviliza la economía local con los corralones, trabajos para los albañiles, plomeros. La construcción moviliza diferentes rubros".

Además, destacó la presencia del secretario general de la CGT Rafaela en la entrega, ya que "tenemos un acuerdo donde tienen la posibilidad de coordinar con trabajadores y el municipio para hacer un descuento directo de los sueldos para pagar la cuota". Por último, comentó que "la cuota tiene un muy buen nivel de recupero y esto permite que el resto de las familias que están esperando, puedan tener este beneficio".



UN CREDITO SIN INTERES

Por su parte, el coordinador del área Vivienda, Marcelo Riberi, manifestó: "Estamos muy felices, la entrega de estos créditos nos genera orgullo porque vemos que gente trabajadora que le cuesta mucho llegar a tener su casa propia, con gran esfuerzo hacen sus planos y pueden acceder a un crédito que no existe en el mercado para poder ayudarlos". "Tendríamos que tener una espalda superior para poder responder a la gran demanda habitacional que existe, y es cierto que el programa tuvo un gran éxito. Esperamos poder llevar adelante más etapas", agregó. Posteriormente, Daniel Basano, director del Instituto Municipal de la Vivienda, señaló que "en una primera etapa entregamos 52 créditos y en esta segunda fueron seis y después estos cinco últimos. Debemos pensar que el interés del crédito es cero y solamente se actualiza por el valor del costo de los materiales, por ende es un crédito inexistente en el mercado". "Es una medida anticíclica, es decir que estamos ante la adversidad tratando de dar una respuesta para que trabajadores puedan llegar al sueño de la casa propia y puedan cambiar alquiler por una vivienda. El municipio a través del Instituto Municipal de la Vivienda lleva invertidos más de 11 millones de pesos en todos estos créditos".



UNA HERRAMIENTA DE GRAN AYUDA

Nicolás Eberhardt es uno de los beneficiarios quien contó: "Es una ayuda muy grande ya que hoy es difícil contar con un crédito y más con las posibilidades que brinda este programa que al no tener intereses y actualizarse con la inflación, permite llegar a pagar bien la cuota. Me enteré el último día para anotarse de la inscripción por el diario. Accedí a internet, me anoté y me llamaron". Y agregó: "Ya estamos en proceso, con todo armado y con este dinero vamos a comprar materiales para avanzar. Le quiero decir a la gente que aproveche el programa porque es una herramienta de gran ayuda". Silvana Moreno es otra de las beneficiarias: "Este crédito significa para mí un gran sueño. Hace más de 20 años que alquilo y se me dio la posibilidad. Del programa me enteré por mi hermana, así que fui al Instituto Municipal de la Vivienda y me anoté. A las personas que estén interesadas les digo que vayan y averigüen porque es muy fácil y accesible y van a poder cumplir el sueño de la casa propia". Por último, Roberto Oesquer de la CGT completó: "Para nosotros es bueno que la gente que está integrada a los gremios tenga la posibilidad de interactuar con el municipio y que puedan llegar a este crédito para empezar a tener la vivienda propia. Estamos muy contentos y cada vez que podemos ser de nexo para que un trabajador tenga un beneficio de esta naturaleza, nos pone felices".