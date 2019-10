Carta de Lectores

La Asociación Amigos de la Vida hace más de 30 años que viene pidiendo ser escuchado para proteger nuestra casa común (Rafaela) y su zona de influencia. La convocatoria está incluida para el intendente, los concejales, presidentes comunales, senadores, diputados para que todos juntos luchemos en defensa del medio ambiente y no estén solamente para cobrar el sueldo a fin de mes. Creo que no hay que ser tan inútil, porque no solamente está en juego nuestra vida sino la de nuestros hijos y las generaciones futuras. Para nombrar solamente algunas de las causas que contaminan el medio ambiente, son basurales a cielo abierto, las fumigaciones con agrotóxicos, etc, etc.Y para terminar quiero destacar el gran valor de la activista sueca Greta Thunberg y un grupo de jóvenes que la han acompañado en la gran manifestación en defensa del clima, llámese calentamiento global y sus nefastas consecuencias.Lo que me llama poderosamente la atención es la calificación del secretario de ambiente Sergio Bergman que se calificó con un 8 el trabajo que lleva adelante su cartera. Me parece mal clasificado, porque yo que conozco gran parte del país y veo la gran deforestación que sufrió y sufre nuestro país, tendrá que tener un aplazo y no una clasificación tan alta. Lo que él tendría que hacer es llamar a todos los gobernadores y aconsejarles que planten miles de árboles que colaboran para bajar las temperaturas y otras misiones muy importantes que cumplen.