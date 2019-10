Analizando a conciencia la realidad actual, es lamentable a las conclusiones que se llega. La sociedad desafía todo el tiempo los valores como si fuera una gracia o bien ignorando que existen.Parece mentira que estemos otra vez en la puertas de una elección y más mentira parece que se pueda presentar como candidata alguien que está procesada cuantiosas veces y más aún parece mentira que haya gente que por no bancarse una crisis, es capaz de volver al pasado sin siquiera analizar hacia donde irá nuestra Patria. Somos un caso los argentinos y me dirán que soy macrista y en realidad no, soy anticorrupción y sinceramente pienso que el Presidente puede tener muchos defectos y cometer varios errores, pero corrupto no y los que pudieran ganar y hablan mal de él es una vergüenza descomunal, ya que no se miran a sí mismos.El argentino evidentemente no es patriota, solo lo es cuando le resulta beneficioso el bolsillo, aún a costa de sacrificar valores que nos harían un país mejor.Me da náuseas y escalofríos pensar que en nuestro país podamos volver al pasado sin que se nos mueva un músculo y me va a dar mucha risa cuando empiecen a quejarse ´por todo lo que van a perder y no voy a sentir lástima porque yo luché por una Patria diferente, sin importarme que no me está yendo bien, no me sobra dinero, no puedo hacer hermosos viajes, ni cambiar el auto, solo puedo sobrevivir y no me quejo, espero pacientemente que pase la crisis, pero parece que ante la posibilidad de que vuelva el pasado, todo lo que se estaba acomodando se desarticuló y pareciera que nadie se da cuenta, y repiten como loros que es culpa de Macri y no seamos hipócritas, empezaron a cacarear recién ahora porque presienten que van a volver. Claro a río revuelto, ganancia de pescadores, pero mi fe en la justicia divina me dice que se están adelantando y nunca se debe festejar antes de tiempo, porque es igual que festejar un cumpleaños antes sin saber si voy a vivir para festejarlo.Realmente espero que los argentinos seamos capaces de pensar, evaluar causas y consecuencias y ser críticos a la hora de decidir el futuro de nuestra Argentina, ya que yo les pregunto, de verdad creen que ganando Alberto Fernández será él quien gobierne estando Cristina como vicepresidenta y manifestando ideas tan diferentes unos de otros.Qué clase de Presidente será Fernández si fue capaz de ser tan duro con Cristina, tan destructivo con sus críticas y hoy decidió ser compañero de fórmula de la Sra. A mí no me suena nada bien.Desearía vivir en una Argentina en donde todos luchemos por vivir mejor encuadrados en valores que nunca debieron dejarse de lado ya que son los que estructuran un cimiento seguro para una Patria que toma la decisión de crecer, sino iremos desbarrancando hasta convertirnos en nada.Me gustaría no tener que optar por alguien para que no gane quién considero que sería un gravísimo error para nuestro país, pero a lo mejor podamos aprender algún día.Sueño que despertemos del letargo en el que estamos para poder tener esperanzas para mis hijos y nietos y para todos los jóvenes que desean de verdad trabajar de sol a sol para forjarse un futuro que no les tenga que dar un plan, ya que eso es perder la dignidad.Solo se construye con valores, trabajo y justicia y no aplicando…A río revuelto, ganancia de pescadores.