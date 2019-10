Una representación del lado más oscuro de la humanidad: "Juan Solo"

Toca hablar sobre un comic muy diferente a los reseñados hasta el momento dentro de esta sección. Toca hablar de “Juan Solo”, una historia con un protagonista sumamente cruel que transcurre dentro de una sociedad aún más despiadada y violenta; donde los valores son moneda de cambio sin ningún valor, y el único objetivo es sobrevivir y escalar socialmente.Aclaración (1): Como viene siendo habitual en mis últimos artículos, debo exponer que este comic solo puede ser leído por lectores maduros (contiene una gran variedad de escenas sexuales, violencia y conductas que pueden considerarse “inhumanas”, pero que aportan realismo a la trama).ARGUMENTOAclaración (2): No incluiré en el presente argumento “spoilers”; puesto que hay ciertos aspectos de la trama (giros argumentales, sorpresas, etc.) que solo pueden ser disfrutadas al máximo en una primera lectura.El marco del relato transcurre en diferentes localidades latinoamericanas (creadas por el autor de la obra), donde predominan la crueldad, la corrupción y la poca importancia de los derechos civiles.Un niño con una extraña particularidad en su cuerpo (posee una cola parecida a la de un animal) es encontrado por un enano travestido en un basurero. Este decide “adoptarlo”, llamarlo Juan y cuidarlo, hasta que su despiadado suicidio obliga al joven a seguir su vida completamente solo. Sin embargo, Juan consigue liderar una pequeña pandilla de criminales, la cual le permitirá ascender en el crimen organizado de la ciudad (hasta conseguir ser jefe de los guardaespaldas de un primer ministro completamente corrupto).Líder de un pequeño grupo de delincuentes, traidor, protector de un ministro mafioso y proxeneta son algunas de las facetas que veremos atravesar a Juan a lo largo de la historia; hasta un desenlace que dejará perplejo a más de un lector.GUIONISTAJodorowsky no es para todo el mundo, puesto que sus obras muchas veces hacen uso de metaficción, surrealismo, fantasía extraña y otros recursos narrativos similares. En mi caso, tengo opiniones muy dispares entre sí. Lo considero un maestro de la narrativa gráfica, con un gran uso de las viñetas como forma de expresión para los diferentes dibujantes que lo acompañan. Sin embargo, detesto el trato que les da a las mujeres dentro esta obra en particular (de lo cual no puedo hablar sin brindar “spoilers”). Solo debo decir que me resultó algo retrógrado y humillante.A pesar de lo mencionado anteriormente, lo cual me hizo muy difícil recomendar este comic (cosa que finalmente realicé para agregar variedad a la sección en la que estamos), no creo que “Juan Solo” decepcione. Es más, dejará a más de un lector satisfecho y ansioso por leer más del artista chileno.El guión se mantiene firme la mayor parte de la obra. Destaco la habilidad de Jodorowsky para describir escenarios según la conveniencia de la trama; y su gran capacidad para crear personajes excéntricos (el enano prostituto y travestido que encuentra a Juan, el primer ministro corrupto con ataques de pánico, etc.) que, como en el caso del protagonista, nos resultan memorables o perdurables en nuestros recuerdos.Un punto negativo: hay un giro argumental en una parte de la obra (a la altura del final del tercer álbum que la forma) que me resulta especialmente molesto, y en donde decae la calidad narrativa que se observaba hasta ese momento. Obviamente estoy hablando de una opinión personal, la cual no es definitiva ante una relectura futura.DIBUJANTEGeorges Bess hace de cada página una obra de arte. Me fascina cada personaje que veo dibujado con su magistral trazo. Los escenarios tienen una estética única, apoyados por las hermosas tonalidades de rojo que predominan en algunas páginas. Es un lujo ver cómo este dibujante de origen francés entiende a la perfección el entorno que Alejandro trata de plasmar, con sus ágiles pero despiadados diálogos y descripciones.CONCLUSIONUna obra solo recomendada para cierto público. Tengo una edición muy cuidada por parte de Reservoir Books; gran adquisición que hice en mi librería favorita (Faber Libros). Jodorowsky construye un guión que atrapa: se lee rápidamente y se ve una evolución clara y estridente del personaje principal, el cual quedará grabado en cada lector por un largo tiempo.Para finalizar...Juan Solo es una historia con una identidad propia muy marcada. Logra mostrarnos como una persona puede llegar a lo más alto del crimen organizado, caer al más bajo“escalón jerárquico” que puede ofrecer una sociedad en decadencia y resurgir de las cenizas de sus propias desventuras, para convertirse en un ser humano puro, con un pasado marcado por desgracias personales y errores imperdonables.