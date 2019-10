Fuertes cruces en la sesión del Concejo

En una extensa sesión que se inició con el reconocimiento a deportistas de Carcabuey que se encuentran visitando Rafaela, se aprobó ayer la cuestionada ordenanza presentada por el concejal del FPCyS Lisandro Mársico que establece la retención de vehículos estacionados y que no cuenten con la chapa patente reglamentaria.A priori, ese proyecto parecía ser el que más debate generaría, dado que se desafiaba de algún modo al Ejecutivo que ya había vetado la ordenanza de manera total y que había hecho concurrir ante los ediles, -el día anterior a la votación- al Fiscal Municipal Daniel Fruttero, para reitera los fundamentos que validaban esa posición.Sin embargo, una simple minuta de comunicación solicitando más presencia de la GUR en la Estación de Residuos, desató una serie de cruces impensados y que tenían directa relación con el clima electoral de octubre.Lisandro Mársico, autor de la minuta de comunicación, argumentó su pedido de más presencia de agentes de la Guardia Urbana en la Estación de Residuos, ante situaciones de peligrosidad que se dan cuando adultos van con menores a hurgar entre la basura y en ese sector entran y salen camiones y se pueden generar accidentes que ponen en peligro la integridad de esas personas.El concejal justicialista Jorge Muriel, pidió la palabra y dijo que iba a acompañar el proyecto, sin dejar de mencionar que esa situación se daba por la pobreza que ha aumentado a niveles escandalosos en el país, como consecuencia de las políticas llevadas a cabo por el gobierno nacional y que lamentaba que se vuelvan a ver escenas de rafaelinos hurgando entre la basura.Esas expresiones generaron la rápida respuesta de los concejales de Cambiemos, donde el primero en responderle a Muriel fue Leonardo Viotti.“Hay problemas que desde hace años viene arrastrando nuestro país y espero que el año que viene cuando la responsabilidad de la seguridad esté en manos de su espacio político, del actual senador nacional Omar Perotti, sigan reclamando seguridad como lo han hecho todo este años y en los anteriores, con la misma fuerza y cuando la responsabilidad sea de ellos. Quiero ver si tienen la capacidad de solucionar las cosas que vienen reclamando, ojalá porque los vecinos lo necesitan y nos lo merecemos. A partir del año que viene la responsabilidad va a ser suya y espero que ellos, los oficialista le reclamen como nosotros hemos reclamado al gobierno nacional cuando correspondía y siendo parte del mismo espacio político. Espero lo hagan y no se queden callados como han hecho cuando se conocían los niveles de pobreza que había con el kirchnerismo”, enfatizó Viotti.Por su parte Evangelina Garrappa también se sumó a la discusión y señaló: “si bien oralmente se dice que se puede convocar a la policía y sería lo adecuado porque no sólo se produce allí la tensión entre los que trabajan y los que acceden, por escrito en la minuta se hace referencia sólo a la GUR. Creo que cuando uno mira la realidad de manera integral, desde los cuatro años que he sido concejal, lo he sido con este gobierno nacional, este gobierno provincial y esta gestión local, lo que me hace hacerme cargo de estos años, y me parece que es cierto lo que dice el concejal Muriel, sería ilógico que en este Concejo no se nombre los índices de pobreza que han salido en este contexto, en este año y en este mes donde se habla de 3.250.000 de nuevos pobres, el 52,6% de los menores de 14 años que son pobres, y ese dato nos tiene que conmover porque si no nos conmueve realmente me parece que estamos errando el porqué estamos sentados acá. Ese es el dato duro de la realidad de hoy, del 3 de octubre de 2019 y eso es lo que tenemos que ver porque no se puede separar la realidad diciendo que esto pasa por seguridad y esto pasa por lo otro”, dijo la edil oficialista.Lisandro Mársico ante esos cruces sólo atinó a decir que jamás pensó que esa simple minuta desataría semejante nivel de expresiones y confrontaciones, utilizando el tema de la pobreza y las cifras dadas a conocer el lunes.A su vez quien no se quedó callada fue la concejal radical perteneciente al Bloque de Cambiemos, Alejandra Sagardoy, que también le respondió a Muriel: “si ´partimos del 2016 somos medios selectivos para mirar la realidad, la concejal Garrappa fue parte de este gobierno como funcionaria y no había estadísticas, no sabíamos cuantos pobres había, no teníamos Indec, no teníamos nada. Saben cuál es la diferencia con nosotros, que nosotros reconocemos las cosas y no ocultamos los datos aunque nos duelan y el problema de ustedes es que nunca la reconocieron en el gobierno de los Kirchner. Treinta años hace que gobiernan acá y nosotros con Leo (Viotti) recorrimos todos los barrios y sabíamos que hay pobres y que esta realidad no viene de ahora. ¡Recorran la ciudad y no sean concejales simplemente defendiendo la postura del Ejecutivo!Se trata de la ordenanza que había sido vetada de manera total por el Ejecutivo y que el concejal del FPCyS volvió a presentar sin modificaciones y que permitirá a partir de su aprobación, retener a todo vehículo estacionado que no tenga su chapa patente reglamentaria.Previo al tratamiento en el recinto, Mársico solicitó constituirse en Comisión para explicar algunos puntos y hacer el debate libre. Luego de extenderse en muchos detalles de los diferentes considerandos, se retomó la sesión.“Ordenanza más clara que esta no hay, se basa en la ley de tránsito e incluso como Estado iríamos más allá y consulté a profesionales del derechos y me señalaron que no hay nada de inconstitucional. Me indigna que vengamos a hablar de la constitucionalidad de las ordenanzas, votamos ordenanzas de antenas, votamos ordenanzas que son cuestionables en la justicia y votamos la de pirotecnia, que celebro que se hayan discutido acá. La responsabilidad del Estado está permanentemente, pero si hay una que le va a ser muy difícil a Fruttero con el Juez , es la de la personalidad de la pena y transpolar la infracción a los padres, y salió de acá y no dijeron ni mu, nada, todo a favor y ahora tienen miedo por la inconstitucionalidad…”A su turno Muriel justificó su rechazo a la ordenanza diciendo que fue contundente la argumentación vertida por el Fiscal Municipal. Me parece que está demás que mezcle el garantismo. Si nosotros votamos esta ordenanza en contra es porque nos estamos apoyando en la ley y como dije antes es nuestra posición. Rechazo sus dichos de que no hay que ser garantistas y sí nos basamos en la ley, le respondió el concejal justicialista a Bonino.El Presidente del Concejo pidió la palabra para responder y dijo: “creo que en la interpretación esta de la circulación, sino son garantistas, entonces son místicos porque si un vehículo no circuló y se estacionó en la vía pública a través de la circulación, entonces apareció ahí por arte de magia, la verdad es que no entiendo. La circulación y la detención de un vehículo en la vía pública a través del estacionamiento está en un proceso de circulación, el resto es relativo”, indicó.Finalmente la ordenanza se aprobó con los votos positivos de Mársico, Viotti, Sagardoy, Visintini, Pascual, Menossi, y Bonino y el rechazo de Bonafede, Muriel y Garrappa.Cabe señalar que el concejal Lisandro Mársico se comprometió a generar un proyecto que contemple la posibilidad de generar algún tipo de identificación para los vehículos que no tengan la chapa patente porque se esté tramitando y tengan el permiso correspondiente.